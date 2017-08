Cartelera de la TV Cubana

02:00PM INVESTIGADORES Asesinato en el Expreso Oriente (Murder on the Orient Express) EEUU / Drama suspenso / 1974 / 2: 00 / Rep. Dir: Sidney Lumet Int: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset Sinopsis: (Adaptación de una de las novelas más conocidas de Agatha Christie) . Narra la historia de un asesinato perpetrado durante un viaje en el legendario Orient Express. La investigación del famoso detective belga Hercules Poirot (Albert Finney) tropieza con grandes dificultades, pues los ilustres pasajeros disponen de una coartada que los excluye como sospechosos. Premios 1974: Oscar: Mejor actriz secundaria (Ingrid Bergman) . 6 nom. 1974: Prem. BAFTA: Mejor actor sec. (Gielgud) , actriz sec. (Bergman) y Música. 1974: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director

04:45PM COLORISOÑANDO Circo Daniela se está preparando para presentarse a unas pruebas de captación y entrar a una compañía de circo infantil, pero no logra la concentración que necesita para sus ejercicios. Junto a sus amigos, deciden visitar a algunos niños que forman parte de una compañía de circo, conocen de los entrenamientos, sacrificios y disfrutan de algunas de las modalidades.

