Cartelera de la TV Cubana

11:39AM D´CINE EL INSPECTOR MAIGRET EL INSPECTOR MAIGRET Y EL LOCO DE ST. CLOTILDE (MAIGRET ET LE FOU DE SAINTE CLOTILDE) FRANCIA-BÉLGICA-LUXEMBURGO-SUIZA / DRAMA POLICIACO / 2002 / ESTRENO DIR: CLAUDIO TONETTI INT: BRUNO CREMER, ALEXANDRE BRASSEUR, PHILIPPE KHORSAND La visita del Inspector Maigret a Alsacia será inolvidable. Mientras viaja para encontrarse con su esposa en Estrasburgo, ve a un hombre de comportamiento extraño que salta del tren en medio de la noche. Al decidirse a seguirlo, el inspector se encuentra sin sus documentos, equipaje ni pipa, y adolorido por una torcedura en una clínica en Santa Cleotilde, una pequeña ciudad cerca de Luneville. Eso no es todo: los habitantes de esta pequeña y usualmente tranquila ciudad están aterrorizados. Dos asesinatos y una tentativa de homicidio despertaron un sentimiento de ansiedad, miedo y desconfianza entre los residentes.

04:01PM TARDES DE EPOCA EL FANTASMA DE LA ÓPERA (Andrew Lloyd Webber’s The Phantom of the Opera) EEUU. / Drama musical / 2004 / Dir: Joel Schumacher Int: Gerard Butler, Emmy Rossum, Minnie Driver Sinopsis: En 1870, la Ópera de París prepara el estreno de un fastuoso espectáculo, pero entre bastidores se oculta un Fantasma. Nadie sabe quién es, pero sus apariciones son cada vez más frecuentes y siembran el pánico entre el público. Sólo Christine, una joven bailarina, puede acercarse a él: el Fantasma es su maestro de canto. Lo que Christine ignora es que el Fantasma está profundamente enamorado de ella y no permitirá que nadie se interponga en su camino. Premios 2004: 3 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor fotografía, banda sonora original 2004: Globo de Oro: 3 nominaciones, incluyendo mejor película comedia o musical 2004: National Board of Review (NBR) : Mejor actriz de reparto (Rossum) 2004: Critics’ Choice Awards: Mejor actriz joven (Rossum) . 2 nominaciones