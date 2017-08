Cartelera de la TV Cubana

10:45AM DOBLE CLIC Programa 2. 21 Pequeño Blog: libro “Chamaquili en la Habana”. Autor: Alexis Días Pimienta Mi taller: postales hechas por niños (as) . Deportes doble clic: beisbol

03:45PM DETRÁS DE LA ACCIÓN La anticipación. Invitado: Jorge Molina. ¿Cómo logra un director sembrar pequeños detalles que involucren al espectador y que lo hagan sentir partícipe de la obra? La anticipación es esa semilla que le hace creer a quien disfruta de la obra que ya sabe lo que va a pasar, aunque muchas veces se equivoque. Sobre este particular un realizador nos dará su visión y nos contará de cómo la usa en su obra.