Cartelera de la TV Cubana

09:49PM EN LINEA DIRECTA POR QUERE VOLAR, ME PERDÍ EN EL ESPACIO. Cómo un joven bueno, inteligente y correcto se convierte en Drogadicto, sin ser marginal ni delincuente.

10:30PM TELEDRAMA Anónimato Teleplay Humorístico Director: Roly Peña Guión: Caridad Cruz Sinopsis: Artemio es un hombre gris, en el pleno sentido de la palabra, y no sólo porque viste el uniforme gris de los inspectores de Salud Pública, sino porque nadie repara en él, ni lo notan, y es constantemente desplazado, lleva una vida rutinaria y aburrida. Hastiado de ser ignorado por todos en el pequeño pueblo donde vive Artemio toma una decisión: hacer algo que conmocione al vecindario, aunque este “algo” sea un hecho reprobable.