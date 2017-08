Cartelera de la TV Cubana

02:00PM PENSANDO EN 3D El espacio entre nosotros The Space Between Us. Título original 2017 / 121 min. / EE. UU / Ficc. / Romance / Subt. Esp. / Est. TV Director: Peter Chelsom Reparto: Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman, BD Wong, Janet Montgomery, Lora Martinez-Cunningham, David House, Luce Rains, Scott Takeda Sinopsis: Un muchacho de dieciséis años de edad, que ha crecido y vive en Marte, se enamora de una chica de la Tierra, con la que se ha estado comunicando, por lo que comienza su viaje para poder verla. Tema: Hablemos de Marte Tráiler del filme ¨El espacio entre nosotros¨ Entrevista a protagonistas del filme ¨El espacio entre nosotros¨