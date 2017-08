El Festival de Cine de Venecia estrenará en 3D (tres dimensiones) el video clip Thriller de la legendaria estrella del pop Michael Jackson, destacan medios especializados.

La nueva entrega cuenta además del formato tridimensional con “audio de mayor calidad y una superior experiencia visual gracias a la última tecnología disponible”, dijo a RollingStone John Landis, director del audiovisual publicado en 1983 para promocionar la canción homónima.

El estreno de Thriller 3D en La Mostra, como también se conoce al festival, irá acompañado del making of del video clip titulado Making Michael Jackson’s Thriller, lanzado junto al icónico audiovisual.

La versión tridimensional estaba concebida para la gira This is it del Rey del Pop, un tour de 50 conciertos de julio de 2009 a marzo de 2010 cancelado tras la muerte de Jackson par de semanas antes de su inicio.

El material original es considerado uno de los más influyentes de la historia del género, y por muchos el mejor video musical de la historia.

Con 14 minutos de duración, el audiovisual fue el más largo producido hasta entonces, superado en extensión en 1996 por Ghosts, del propio Jackson, de 40 minutos.

Según especialistas con una estructura más cercana al cortometraje que al video clip, Thriller es un homenaje a las películas de terror, en especial a las de zombis y hombres lobos, personajes principales del audiovisual.

El Festival Internacional de Cine de Venecia desarrollará su 74 edición del 30 de agosto al 9 de septiembre con un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening. (PL).