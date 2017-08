La Cinemateca de Cuba inaugura hoy en La Habana un ciclo en torno a James Bond, el agente 007, ese icono del cine británico cuya existencia en pantalla excede el medio siglo.

La filmografía sobre el popular personaje que saliera de las páginas del escritor Ian Fleming se mostrará hasta al próximo 31 de agosto, en el Cine 23 y 12, de esta capital.

De este modo, la audiencia cinéfila podrá disfrutar de las películas interpretadas por todos los actores que han caracterizado al agente 007: Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, y Daniel Craig.

Al parecer, James Bond no fue totalmente un fruto de la imaginación de Fleming, pues se inspiró en las hazañas de varias personas que conoció durante la II Guerra Mundial cuando trabajó en la inteligencia de la Royal Navy, pese a nunca participar en acciones combativas él mismo.

Según confesara el periodista inglés, en un intento de evadir las tensiones y enredos provocados por una azarosa cadena de infidelidades y escarceos amorosos, comenzó a escribir en 1952 Casino Royale, la primera de las novelas de 007.

Nadie lo esperaba pero el primer Bond fue un rotundo triunfo comercial pues, para satisfacer la demanda, necesitaron otras tres tiradas, y Fleming se empeñó de inmediato en prolongar la secuela que le daría notoriedad en el ámbito cultural de su país.

Pese a numerosas críticas que arremetían contra la saga de 007 por la abundancia de esnobismo, sexo y sadismo, 11 novelas y dos colecciones de relatos cortos alcanzaron un éxito más o menos similar.

El cine acabaría por universalizar al personaje con 25 películas de acción hasta el momento, colmadas de efectos especiales y artefactos ingeniosos, mujeres de insaciable apetito sexual, intriga internacional y una agresividad asumida por el espía, protagonista con mucha diversión.

A juicio del crítico cubano de cine, Antonio Mazón, si un astuto productor no se hubiera percatado de que a partir de las novelas de Fleming podría elaborarse una interminable saga de espionaje, el personaje de James Bond, propio de la llamada literatura de aeropuerto, no hubiera trascendido en absoluto.

Varios de los largometrajes programados en este ciclo son de estreno en Cuba y entre los conocidos aparece anunciado La espía que me amó, cinta de 1977 que para muchos expertos es la mejor de la serie e incluye el tema musical Nobody does it better, cantado por Carly Simon, una triunfadora en el hit parade de su época. (PL).