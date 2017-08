Organizadores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián anunciaron hoy varias de las producciones foráneas que competirán por la Concha de Oro en la 65 edición de la cita, prevista del 22 al 30 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado, la cita donostiarra exhibirá las más recientes producciones de directores reconocidos mundialmente como los estadounidenses James Franco y Matt Porterfield, el argentino Diego Lerman, la serbia Ivana Mladenovic, la austríaca Barbara Albert o el griego Alexandros Avranas.

Franco asistirá como director, productor y protagonista de The Disaster Artist, una comedia que narra el rodaje de la considerada mejor-peor película de la historia, The Room (Tommy Wiseau, 2003), devenida filme de culto.

En tanto, su compatriota, Porterfield, más acostumbrado a las aclamaciones de la crítica en distintos festivales por títulos como Hamilton (2006), Putty Hill (2010) y I used to be darker (2013), presentará Sollers Point, con McCaul Lombardi al frente del reparto.

Con dos incursiones anteriores en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián, Lerman competirá en el Zinemaldia con su quinto largometraje nombrado Una especie de familia, con la española Bárbara Lennie en el papel principal.

Coproducida entre Grecia y Francia, Love me not, la película de Alexandros Avranas recrea la historia de una pareja que contrata a una joven inmigrante como vientre de alquiler; mientras, la serbia Ivana Mladenovic pugnará por el premio con Soldatii. Poveste din Ferentari, su debut en el largo.

Completan la lista de filmes en competencia, Licht, dirigida por la austríaca Barbara Albert; la comedia Le sens de la fête / C’est la vie!, de los franceses Olivier Nakache y Éric Toledano; y The Lion Sleeps Tonight, del japonés Nobuhiro Suwa.

En la edición anterior de festival, la producción china I am not Madame Bovary, dirigida por Feng Xiaogang, fue la galardonada con la Concha de Oro. (PL).