Cartelera de la TV Cubana

02:15AM CINE DE HORROR UFO ESTÁ AQUÍ (UFO: IT IS HERE) Estados Unidos / 2016 / 83 min. / Terror / Rep. Dir. Daniele Grieco. Int. Laura Berlin, Fabio Cimpeanu, Nika Cimpeanu, Leonard Hohm, Andreas Ladwig, Dennis Moje. Cinco estudiantes de cine están produciendo un documental sobre un zoológico local cuando de repente los animales se vuelven locos, la razón es una bola de luz surcando el cielo y estrellándose en el horizonte. Convencidos de que sólo han sido testigos de un meteorito, los estudiantes siguen la trayectoria para documentar el suceso con su cámara. Se dan cuenta de que algo les está cazando, algo que no es de este mundo