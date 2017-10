Cartelera de la TV Cubana

EL SECRETO DE TUS MASCOTAS TÍTULO ORIGINAL: THE SECRET LIFE OF PETS AÑO

EL SECRETO DE TUS MASCOTAS TÍTULO ORIGINAL: THE SECRET LIFE OF PETS AÑO : 2016 PAÍS: ESTADOS UNIDOS DIRECTOR: CHRIS RENAUD, YARROW CHENEY GUION: CINCO PAUL, KEN DAURIO, BRIAN LYNCH En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a un otro perro llamado Duke, con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños.