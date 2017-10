Por TANIA RENDÓN PORTELLES

El popular dúo Buena Fe ya “estrena” la grabación del tema musical que ha regalado a la Universidad de Oriente en su aniversario 70 de fundada, importante celebración que festeja hoy esa casa de altos estudios.

Israel Rojas, voz líder de la afamada agrupación, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que esta canción, un proyecto que según él le ha apasionado muchísimo, se grabó con estudiantes y profesores de esa institución ubicada en Santiago de Cuba.

Fue un pedido de esa universidad, con la cual tengo un profundo sentido de pertenencia por mis años de estudios allí; por eso fue que no solo me entusiasmó la idea, sino que me llenó de felicidad llevarla a cabo, apuntó.

Comentó que también participan en la grabación -efectuada en los estudios Siboney- la reconocida Conga de Los Hoyos, la Coral universitaria y alumnos del movimiento de artistas aficionados, además de profesores; en tanto, el arreglo y producción es de Ernesto Cisneros Cino y también de Buena Fe.

Dijo que alberga la esperanza de que el tema trascienda los espacios universitarios y se vuelva una canción de orgullo para Oriente, y ojalá también para el país, pues está hecha con mucho amor, alegría y compromiso con esa institución de renombre, recalcó.

Igualmente agradeció la posibilidad de cantarle a ese centro de ciencia y conciencia, y que al concebir la letra, pensó en “ponerle inteligencia a la conga”, como bien dice el estribillo de la canción.

Hace mucho tiempo que un proyecto no me entusiasmaba tanto y ando felicísimo cuando hablo del tema musical porque sé que será una explosión, subrayó Rojas quien significó que al tema lo acompañará un videoclip.

Las acciones por los 70 años de la Universidad de Oriente comenzaron desde inicios de este año y han incluido actividades culturales, deportivas, científicas, y de reconocimiento a alumnos, profesores y personalidades con vínculos y aportes al centro.

Fundada el 10 de octubre de 1947 en la sede del Gobierno Provincial de Santiago de Cuba y con la campana de La Demajagua presidiendo el solemne acto, desde entonces a la fecha esta institución se reafirma como universidad mambisa, de ciencia y conciencia.