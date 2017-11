Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE EN FAMILIA SOLO EN CASA 2: PERDIDO EN NUEVA YORK Solo en casa 2: Perdido en Nueva York Título original: Home Alone 2: Lost in New York Año / 1992 / 113 min. / Estados Unidos / Comedia Director: Chris Columbus Reparto: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O’Hara, Tim Curry, Devin Ratray, Brenda Fricker, Eddie Bracken, Rob Schneider, Donald Trump En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo. Completamiento: Comentario del Filme Solo en Casa 2 (No lleva completamiento por extensión del filme)