Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 NOSOTROS EN LA NOCHE OUR SOULS AT NIGHT (Titulo Original) Est Unidos. / 2017 / 101 min. / Drama rom. / Est. / Subt. esp. Dir: Ritesh Batra Int: Jane Fonda, Robert Redford, Bruce Dern, Matthias Schoenaerts, Jude Greer En Colorado, la viuda Addie Moore, decide establecer contacto con su vecino, Louis Waters. Llevan años viviendo uno al lado del otro, pero nunca han parado a conocerse. Los dos son viudos y sus hijos viven lejos de ellos, así que pasan los días solos en sus hogares. Esto cambia con el contacto creado por Addie, que hará que aparezca una chispa de esperanza en la vida de ambos. Completamiento. Serie “Médicos de arrecife”-Cap. 1

10:25PM CINECOMEDIA ABAJO EL AMOR Título original: Down With Love Comedia / Estados Unidos / 2003 Director: Peyton Reed Reparto: Renée Zellweger, Ewan McGregor, David Hyde Pierce, Sarah Paulson, Tony Randall, Rachel Dratch, Jack Plotnick, John Aylward, Warren Munson, Matt Ross, Michael Ensign, Timothy Omundson, Jeri Ryan, Ivana Milicevic, Melissa George, Barbara Novak (Zellweger) es una joven escritora feminista cuyo primer libro, titulado “Abajo el amor”, se ha convertido en la guía que siguen las mujeres de todo el mundo. El libro parte de un principio: las mujeres pueden disfrutar del sexo sin que el amor sea un obstáculo. Convencido de que Novak es un fraude y de que, en el fondo desea lo que cualquier mujer (amor y matrimonio) , el reportero estrella de una revista de caballeros (Ewan McGregor) intenta desenmascararla, haciendo que se enamore de él, para lo cual adopta la tímida personalidad del astronauta Zip Martin.