Cartelera de la TV Cubana

07:00PM CINE FLASH PID-30902 T-26. 57 -PRIMER CORTO PROGRAMA 236 TITULO: EL CAMINANTE DIRECTOR: Luciano Nacci PAÍS: Argentina / GÉNERO: Ficción-Drama SINOPSIS: “El caminante” hace una crítica a nuestro ritmo de vida; nos hemos convertido en una sociedad sin tiempo para descansar, para respirar, para detenernos. Este hombre encarna a quien decide parar, no seguir dentro de este mundo que hemos creado, y al tomar esta decisión, altera a quienes siguen en ese mundo, a quienes lo rodean, entorpece la rutina, el orden. -SEGUNDO CORTO TITULO: X-FOBIA DIRECTOR: Raúl Fernández PAÍS: ESPAÑA / GÉNERO: Ficción-Drama SINOPSIS: Una hermosa y sugerente historia. A veces el amor duele. Para Marie, una joven sensible pero obstinada, esta es una lección que aprendió de la manera más dura. Cuando su madre salió de la familia, el concepto de amor de Marie como una cosa segura salió con ella. Un día Marie tropieza por azar con Ben. ¿Podría él ser la su salvación, el que le enseñe cómo confiar otra vez? -TERCER CORTO TITULO: ABRAZOS PAÍS: Alemania / GÉNERO: Animación-Drama SINOPSIS: Pensar que sólo con el poder de un abrazo puede ayudarse al mundo a comprenderse y equilibrarse mejor, quizás parezca ingenuo, pero no lo sabemos. Como lo plantea esta historia, tal vez si abrazáramos todos los días a todos aquéllos que en gran parte están conduciendo el destino de los países y el mundo, seguramente algo cambiaría de forma radical para siempre.