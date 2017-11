Cartelera de la TV Cubana

10:06AM CINEMAINDIO PADRE (BAABUL) (EL CORAZÓN DE UN PADRE) INDIA / DRAMA / 2006 / T: 2: 49: 06 / INT: SALMAN KHAN, RANI MUKERJI, AMITABH BACHCHAN Balraj Kapoor es un rico hombre de negocios con perspectivas modernas. Para él, la familia y la cultura son los valores más importantes. Ellos aman mucho a su único hijo, Avinash. Después de muchos años de estudio en el Avinash regresa a casa después de muchos años de estudio en el extranjero. Avinash entonces conoce a la bella Millie, que es pintora, se casan y tienen un hijo. Pero no todo es color de rosa. Un día, ocurre una tragedia, Avinash muere en un accidente. La vida sin Avinash es insoportable para Millie, Balraj y Shobhna. Balraj no puede soportar ver la vida sin color de Millie. Él decide encontrar Rajat pidiéndole casarse Millie y ayudará a color a su vida de nuevo. Balraj enfrenta la oposición de su hermano mayor Balwant Kapoor, para quien la tradición y convención son los pilares que sostienen su honor y reputación de la familia.

