Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS LA BELLA Y LA BESTIA 2 Tít. original: Beauty and the Beast: The Enchanted Christmasaka 1997 / 72 min. / Estados Unidos / Fantástico Director: Andy Knight Reparto: Animation Bella planea decorar el castillo y organizar una fiesta para todos sus amigos en Navidad, aunque a Bestia no le haga demasiada ilusión. Pero antes de que empiecen los preparativos, Bella y sus amigos del castillo encantado descubren que Forte, y su atontado secuaz Fifí, planean sabotear la fiestas de navidad. Gracias a la ilusión de Bella por enseñar a Bestia el verdadero significado de la Navidad, conseguirá parar los perversos planes de Forte. Completamiento: Estación Animados: Princesas del mar: EL accidente Estación Saber: El profesor: La ola gigante Estación Cine: La bella y la bestia 2 (Una navidad encantada) Estación Animados: Lilo y Stich: La feria Estación Había una vez: La muñeca negra Estación Sorpresa: Circo del Sol.