Cartelera de la TV Cubana

Cubavisión

09:00AM TREN DE MARAVILLAS BUSCANDO A DORYS Título original: Finding Dorys Director: Andrew Stanton, Angus Mac Lane Guión: Andrew Stanton, Victoria Strouse EE. UU / Comedia / 2016 / 1. 32 Reparto: Animación Un año después de los acontecimientos narrados en “Buscando a Nemo”, Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. Pero durante un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory parecen desaparecer durante un segundo: recuerda que tiene una familia y decide emprender viaje para reencontrarse con sus padres, a los que perdió hace años. Completamiento: Estación Animados: Pequeños Eisteins Estación Sorpresa: Circo del sol.

11:15AM TIN MARIN

11:45AM PONTE AL DIA

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL SÁBADO

02:00PM SITIO DEL ARTE

02:30PM PENSANDO EN 3D EL PRIMER GRADUADO Título original: The First Grader. Reino Unido / 2010 / 99 min. / Drama Biog. / Est. / Subt. Director: Justin Chadwick Reparto: Naomie Harris, Tony Kgoroge, Sam Feuer, Nick Reding, Oliver Litondo, Vusi Kunene Narra la historia real de un anciano de 84 años que, después de haber luchado por liberar a su país (Kenia) , quiere tener la oportunidad de ir a la escuela y recibir una educación a la que nunca pudo acceder, aunque ello suponga tener que ir a clase con niños de apenas seis años. 2010: Festival de Toronto: Runner Up (2ª más votada) 2011: Premios Gotham: Nominada al Premio de público. Completamiento: Tema: La educación en el cine Tercera parte del documental “A veinte pasos de la fama”. Corto animado: Alike Corto animado: Alma negra Video clip: Pata de conejo, del grupo D´Corazón Fragmentos de los filmes: El brigadista, Conducta y Esteban.

05:00PM SERIE DOCUMENTAL Razones para la victoria Cap. 5 – El 3er frente Mario Muñoz, que completa el territorio de la Sierra Maestra en poder de los rebeldes incluye en su territorio el sitio de San Lorenzo, lugar donde cayera el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes en 1874, tras los hechos desafortunados cuando la Cámara de Representantes lo destituye. En 1956, durante la etapa insurreccional, la jefatura del 3er frente es asumida por el Comandante Juan Almeida Bosque. Duración –26´54¨

05:30PM SORPRESA XL Prog. 2 Equipos: Los diversos y los universales. Secciones: -Tres rondas de preguntas sobre temas de historia y cultura universal -Competencias de habilidades, de imitación de videos musicales de diferentes géneros musicales. -Trabalenguas y preguntas de agilidad mental. Competencias de imitación, con caracterización de personajes cinematográficos. -Combinación matemática. Talento musical: Pachito (cantante) . Temas interpretados: “Solicítame” “La de arriba y la de abajo”. Talento musical: Shamela (cantante) . Tema interpretado: Corazón dividido.

06:30PM 23 Y M JG, Yaima Saenz, Extraño Corazón, Cucurucho, KIKE Quiñones, Riquimbili.

08:00PM NTV

08:30PM SOMOS FAMILIA

09:30PM NOVELA EXTRANJERA. LADO A LADO Cap. 70

10:12PM ESTE DÍA

10:30PM LA PELICULA DEL SABADO LA RESERVA 2017 / 110 min / Estados Unidos / Thriller / Est. Dir: Taylor Sheridan Int: Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Jon Bernthal, Julia Jones, Matthew Del Negro, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Ian Bohen, Martin Sensmeier, Hugh Dillon, Eric Lange, Mason D. Davis, James Jordan, Teo Briones, Tara Karsian Una agente del FBI se alía con un veterano rastreador local para investigar un asesinato ocurrido en una reserva de nativos americanos. . . Ópera prima del guionista de “Sicario” y “Comanchería”.

12:15AM CARIBE NOTICIAS

12:30AM CINE DE MEDIANOCHE CABALLOS ROTOS Título original: Broken Horses 2015 / 101 min. / Estados Unidos / Thriller / Subt. esp. / Rep. Dirección: Vidhu Vinod Chopra Reparto: Vincent D’Onofrio, Anton Yelchin, Thomas Jane, Sean Patrick Flanery, María Valverde, Chris Marquette, Wes Chatham Los lazos de hermandad, las leyes de la lealtad y el sinsentido de la violencia se ponen a prueba con esta película sobre la guerra por el narcotráfico que se desarrolla entre las fronteras de Estados Unidos y México. ‘Broken Horses’ está protagonizada por dos hermanos, un violinista que vive en Nueva York y un asesino a sueldo.

02:15AM CINE DE HORROR LA CASA FANTASMA Título original: Ghost house Tailandia / 2017 / 89 min. / Terror / Est. / Subt. esp Dir. Rich Ragsdale. Reparto: Scout Taylor-Compton, James Landry Hébert, Mark Boone Junior, Michael S. New, Elana Krausz, Kevin Ragsdale. Una pareja se va de vacaciones a Tailandia y se ven envueltos en una maldición por faltar al respeto a una casa encantada.

04:00AM TELECINE ORGULLO CRIMINAL (HAND PHONE) DVD-4909 KOREA POLICIACO REPOSICIÓN AÑO: 2009 TIEMPO: 2. 12MIN. DIRECCIÓN: KIM HAN-MIN INTÉRPRETES: UHM TAE-WOONG, PARK YONG-WOO Y PARK SOL-MI El dueño de una importante agencia de publicidad extravía su teléfono celular en una cafetería; cuando trata de que la persona que lo encontró se lo devuelva este, jefe de sección en un supermercado, comienza a jugar con él dilatando la devolución del teléfono y descargando así sus frustraciones personales pero, no se percata que ha desatado acciones de impredecibles consecuencias.

06:00AM TELECINE (AMORES DIFICILES) A LA LUZ DEL FUEGO Firelight Reino Unido / Francia / 1997 / 103´ / Drama / Subt. Dir y Guión: William Nicholson Reparto: Sophie Marceau, Stephen Dillane, Kevin Anderson, Lia Williams, Dominique Belcourt, Joss Ackland, Emma Amos, Inglaterra, 1838. Para poder pagar las cuantiosas deudas de su padre, una hermosa institutriz acepta ser madre de alquiler y dar a luz al hijo de un anónimo hacendado inglés. Según lo acordado, nada más nacer da al niño en adopción. 1997: San Sebastián: Premio Esp. del Jurado y Mejor fot.

Tele Rebelde

06:45AM HIMNO APERTURA

06:47AM ESTOCADA AL TIEMPO 1938 Se celebra I Campeonato Nacional de pesas 1946 Primer gran triunfo internacional del voleibol cubano 1959 Conforman selección cubana para IX Centroamericano de fútbol

06:50AM FUTBOL INTERNACIONAL: Liga española, Real Madrid vs Barcelona en vivo

09:00AM JUGUEMOS

10:00AM FUTBOL INTERNACIONAL: Liga española, Valencia vs Villarreal EN VIVO

12:00PM GOL 360

02:00PM PREMIACIÓN ATLETAS DE AÑO en vivo

03:45PM ANTESALA

04:00PM SERIE NACIONAL DE BESIBOL: Matanzas vs Las Tunas desde el Victoria de Girón en vivo A cont. ESCENARIO DEPORTIVO A cont. SWING COMPLETO: Análisis de la Serie Nacional. Estadísticas e informaciones. A cont. ESTOCADA AL TIEMPO RTX FUTBOL INTERNACIONAL: Liga española, Real Madrid vs Barcelona rtx

Canal Educativo

09:30AM Punto de partida: Archivo Nacional de la República de Cuba 5 “Conservación”: socializar el trabajo que se realiza en el ARNAC en materia de conservación de documentos y de seguridad y salud de los recursos humanos de la institución, entrevistada: Dra. Sofía Borrego Alonso, Investigadora y profesora titular, jefa del Laboratorio de Conservación Preventiva y Coordinadora del Grupo de Conservación-Restauración del ARNAC.

10:00AM Para ti maestro La inserción de los componentes educativos en los contenidos de las asignaturas.

10:20AM Congruencias: Necesidades afectivas 017

11:00AM Cercanía: Gerardo Fullera León, Premio nacional de Teatro.

11:30AM Mirada de artista: Un día para el estudiante de arte.

12:00PM UPT: Francés

01:00PM UPT: Francés

02:00PM UPT: Economía

03:00PM UPT: HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA

04:00PM UPT: HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA

05:00PM A tiempo Construcciones seguras 2

05:30PM Vitrales Baile de casino en Cuba Otros reportajes:01: Proyecto Cuenta conmigo02: Laritza Bacallao03: Pintor Ronald Espinosa

06:00PM Entre claves y corcheas. Yaima Sáenz

07:00PM Para leer Mañana: Rubén Rodríguez. (Holguín, 1969) . Narrador y periodista. (RTX)

07:17PM Presencia. DR. C JULIO. FERNÁNDEZ BUSTÉ, FACULTAD DE DERECHO UH. (RTX)

07:30PM Rockanroleando: Popa Roach, Meshuggah, Trivium.

08:00PM NTV

08:30PM Espectador Crítico Vete y vive Otro título: Camina sin mí Título original: Live and Become (Va, vis et deviens) Año: 2005 Duración: 148 min. País: Francia Dirección: Radu Mihaileanu Reparto: Yael Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai, Mosche Abebe, Sirak M. Sabahat, Roni Hadar, Meki Shibru Sivan, Mimi Abonesh Kebebe Género: Drama | Inmigración. Adopción Estreno Sinopsis: Gracias a una iniciativa del Estado de Israel y de los Estados Unidos, desde el 20 de noviembre hasta el 4 de enero de 1985 se lleva a cabo una amplia operación para trasladar a miles de judíos etíopes (Falashas) a Israel. Una mujer etíope, que no es judía, convence a su hijo para que se declare judío a fin de que pueda huir de la miseria. Cuando el niño llega a Israel, dada su condición de huérfano, lo adopta una familla judía francesa que vive en Tel-Aviv. Pasa la infancia atemorizado ante la posibilidad de que se descubra su doble secreto, su doble mentira: no es ni judío ni huérfano, sólo es negro. Con el tiempo, irá descubriendo el amor, la idiosincrasia judía y la cultura occidental. Pero también el racismo y la guerra en los territorios ocupados. Se hará judío, israelí, francés, tunecino sin olvidar nunca a su verdadera madre y su verdadera naturaleza: un etíope salvado de la muerte. . .

10:00PM Serie: Al final de la noche Cap. 3

Canal Educativo 2

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

04:30PM TODO LISTO

04: 45 PERFILES PID-35608 T-26. 47

05:15PM SON DE LA TIERRA PID-35022 T-27. 23

05:45PM ARTE CON ARTE PID-35023 T-13. 00

06:00PM MARAVILLOSO MUNDO PID-35024 T-41. 20 MM-179

06:45PM ENTRE CUENTOS Y LEYENDAS PID-29322 T-11. 22

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08: 30 LA PUPILA ASOMBRADA PID- T-

09:30PM PROGRAMACION TELESUR

Multivisión

08:02AM UPA NENE

08:25AM PEPPA PIG

08:34AM MUTT Y STUF

08:56AM 123 SESSAMO

09:23AM MINICINEMA

11:03AM CINE EN CASA

12:32PM DE TODO

12:54PM EUROPA EN CONCIERTO

01:42PM SERIES DE LA SEMANA EL JUGADOR

04:01PM SERIES DE LA SEMANA EL DOCTOR BULL

05:29PM FILMECITO

07:00PM CICLO DE DOC. REALIZADORES CUBANOS CASA PRODUCTORA OCTAVIO CORTAZAR

07:22PM SIENTE EL SABOR

08:00PM CALABACITA

08:01PM MEGACONCIERTOS

09:04PM MULTICINE

10:46PM SERIE CAZADORES DE SOMBRAS

11:28PM SERIE CAZADORES DE SOMBRAS

12:10AM TIEMPO DE CINE

02:04AM DOCUMENTAL

02:49AM EUROPA EN CONCIERTO

03:31AM MULTICINE

05:10AM SERIE CAZADORES DE SOMBRAS

05:52AM SERIE CAZADORES DE SOMBRAS

06:34AM PEPPA PIG

06:43AM UPA NENE

06:05AM EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL

07:17AM PEPPA PIG

07:26AM MUTT Y STUFF

Canal Clave

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Airan Muñoz, Emilia Morales,Bamboleo, Israel Rojas

10:00AM PERFILES: Wilmer Ferran

10:30AM COLECCIÓN SALSERA: El Canario Y El Septeto Santiaguero, Yiyo Sarante, Maikel Blanco y su Salsa Mayor, Zona Franca

11:00AM CLAVE LATINA: Romeo Santos y Mario Domm, Jarabe de Palo, Qva Libre, Vicentico, Gloria Trevi

12:00PM CUBANAZO: Haila

01:00PM SUENA BONITO: Waldo Mendoza

01:45PM AIRES DE MEXICO: Lauro Piñera, Áaron y su grupo Ilusión, El Gigante de América, Jerónimo y su Sentimiento Norteño

02:00PM VIDEO MUNDO: A Great Big World, Avril Lavigne con Chad Kroeger, Justin Bieber, Selena Gomez, Ricky Martin

03:00PM MOVIENDO: Guasotrovero, Annie Garcés

03:30PM ZONA JAM: Pedro Pablo Cruz Echevarría, Gonzalo Curiel, Manuel Alejandro y Ana Magdalena

04:00PM A TU RITMO: Danny Rivera, Chila Lynn y Grupo Alabao

04:30PM PERFILES: Wilmer Ferran

05:00PM COLECCIÓN SALSERA: El Canario Y El Septeto Santiaguero, Yiyo Sarante, Maikel Blanco y su Salsa Mayor, Zona Franca

05:30PM CUBANOS EN CLIP: Chila Lynn y Omara, Menéndez Ft Los Van Van, Ernesto Blanco feat Cleo & Yaimi

06:00PM CLAVE LATINA: Carlos Vives y Michel Teló, Jennifer López, D’corazon, Pablo Milanés

07:00PM CLIP. CU: Chocolate con Café Lisandra Porto-Pianista / Yasser Eden García-Zona Franca / Frank Fernández-Pianista / José Luis Fernández-La Sabor y Ritmo / Alexis Rogelio Aguilera-Músico / Arquímides Salas Pedro-Morenos del Changüí / José Cuenca-Musicólogo / Eduardo Navarro-El ruso y su banda / Jorge Barrent-Trovador / Mario Luis Toirac- Músico / Miguel Osorio-Especialista del Cacao / Rafael Medina-Especialista del Café / Waldo Mendoza-Músico

08:00PM CUBANOS EN CLIP: Airan Muñoz, Emilia Morales, Bamboleo, Israel Rojas

08:30PM CLAVE DEL ÉXITO: Rocío Jurado

09:00PM HORA ROCK: Avenged Sevenfold, Seether, Within Temptation, Green Day, Five Finger Death Punch

10:00PM VIDEO MUNDO: Calvin Harris y Alesso, Rihanna, Aviici, Zedd y Hayley Williams, Austin Mahone

11:00PM LUCAS