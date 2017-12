09:00AM MÁGICAS AVENTURAS IVÁN EL INCREÍBLE Dinamarca / 2012 / Rep. Ivan Olsen es un niño sensible e inteligente al que no le faltan problemas, pues tanto en el colegio como fuera de él recibe humillaciones y bromas pesadas por parte de compañeros y bandas. Mientras, en casa, su padre, en vez de consolarlo y orientarlo en el duro día a día, anda obsesionado con que Iván haga frente a los contratiempos con hombría, como haría su ídolo Tarzán. A Ivan, no obstante, el destino le tiene guardada una sorpresa. . . Completamiento: Sam el bombero Animales en acción. Conejo Crazy Conejo Video musical. Sembrar cariño. Piratas y monstruos

01:40AM TELECINE (Arte 7) Valerian y la ciudad de los mil planetas. (Valerian and the city of a thousand planets) Francia / aventura fantástica / 2017 / 2: 17 / est. Dir: luc besson Int: Dane Dehaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke En el siglo XXVIII, Valerian y Laureline son un equipo de agentes espaciales encargados de mantener el orden en todos los territorios humanos. Bajo la asignación del ministro de defensa, se embarcan en una misión hacia la asombrosa ciudad de Alpha, una metrópolis en constante expansión, donde especies de todo el universo han convergido durante siglos para compartir conocimientos, inteligencia y culturas. Pero hay un misterio en el centro de Alpha, una fuerza oscura amenaza la paz en la ciudad de los mil planetas. Valerian y Laureline deben luchar para identificar la amenaza y salvaguardar el futuro, no sólo el alfa, sino del universo.