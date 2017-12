CUBAVISION

07:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

08:00AM MUNDO DE COLORES GANSOS Imágenes de gansos Goldie y Osito. Un diente cerca de Jack y Jill Mi música. Mi carita redondita Peppa Pig. La furgoneta Dodo. Bailar Descubre las formas Mi personaje. . . Pin Pon

08:30AM PEQUESOY LA AMISTAD ES UNA FLOR. Sinopsis: ¿Qué es la amistad? Cómo y por qué debemos ser buenos amigos. Como escoger las amistades

09:15AM MATINEE INFANTIL GRÚ, MI VILLANO FAVORITO 2 COMEDIA. TÍTULO ORIGINAL: DESPICABLE ME 2AKA AÑO: 2013. DURACIÓN: 98 MIN. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DIRECTOR: PIERRE COFFIN, CHRIS RENAUD Ahora que el incansable y emprendedor Gru ha dejado atrás una vida dedicada a las fechorías para criar a Margo, Edith y Agnes, dispone de mucho tiempo libre para disfrutarlo con ellas, el Dr. Nefario y los minions. Pero, justo cuando empieza a adaptarse a su papel de hombre de familia, una organización mundial ultrasecreta dedicada a la lucha contra el mal llama a su puerta. Junto con su nueva compañera de aventuras, Lucy Wilde, Gru tendrá que descubrir quién es el responsable de un espectacular y malévolo plan y llevarlo ante la justicia. Y es que hace falta echar mano del mayor ex-villano del mundo para atrapar a quien aspira a ocupar ese lugar. Completamiento: Magia: Cris Angel Animados: Patito en Esa es mi mamá Curiosidades: Por qué se llama musa Animados: El maestrico.

11:00AM LA CASA DEL CHEF QUIMBOMBO DISCO. VCHII (3)

12:00PM TALLA JOVEN WILL CAMPA, KRISTAL, RUBEN Y GABY, DESFILE DE MODAS DE MARIO FREIXAS

01:00PM NOTICIERO DOMINICAL

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM ARTE 7 VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS Título original: Valerian and the city of a thousand planets Francia / 2017 / 137 min. / Aventura fant. / Est. / Subt. esp. Dir: Luc Besson Int: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke En el siglo XXVIII, Valerian y Laureline son un equipo de agentes espaciales encargados de mantener el orden en todos los territorios humanos. Bajo la asignación del Ministro de Defensa, se embarcan en una misión hacia la asombrosa ciudad de Alpha, una metrópolis en constante expansión, donde especies de todo el universo han convergido durante siglos para compartir conocimientos, inteligencia y culturas. Pero hay un misterio en el centro de Alpha, una fuerza oscura amenaza la paz en la Ciudad de los Mil Planetas. Valerian y Laureline deben luchar para identificar la amenaza y salvaguardar el futuro, no sólo el Alfa, sino del universo. Completamiento: Médicos del arrecife Cap. 7

05:00PM LUCAS Lucasnómetro del año

06:00PM SORPRESA XL Prog. 3 Equipos: Los fantásticos y los invencibles. Secciones: -Tres rondas de preguntas sobre temas de historia y cultura universal -Competencias de bailar con ula-ula. -Competencias de trabalenguas y preguntas de agilidad mental. -Competencias de habilidades físicas (imitación de acciones de un video de corte medico-científico) -Imitación de fragmentos de películas silentes, con el protagonismo de Charles Chaplin. -Combinación matemática. -competencia de habilidades para crear una torre con objetos de attrezzo. Talento musical: El niño y la verdad (cantante) . Temas interpretados: “Con Eleggúa y con Orula” “Vuelve a La Habana”. -Cantante: Melani K. Tema: Moviendo las caderas.

07:00PM PALMAS Y CAÑAS Grabado de Matanzas, Rumores del Son, Tony Iznaga, Daysa Barrios, Mariachi Los Coyotes. Orismay y Kiko, Noel Jiménez, Pedro Ramos

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM QUIEN VIVE

09:00PM TRAS LA HUELLA Caso Por Dinero parte II: Un hecho de proxenetismo y trata de personas, un asesinato, movilizan al Grupo Operativo, el cual enfrenta los hechos, logrando la captura de los autores, los que fueron procesados y sancionados por los Tribunales.

09:45PM ESTE DÍA

09:50PM PASAJE A LO DESCONOCIDO “Programa resumen por fin de año” BREVE SINOPSIS: Como tradicionalmente ocurre en este programa se compilan los mejores momentos de programas transmitidos a lo largo del año. Se presentan las estadísticas de correos y cartas recibidas y se acusa recibo de algunas de ellas. En esta ocasión y en celebración de los 20 años del espacio se planea invitar una personalidad de la cultura (pendiente de definir) para que entreviste al conductor Reinaldo Taladrid y de esta manera adicionar humor y sorpresa al programa.

10:50PM AMORES DIFICILES AMANTES DE 5 A 7 5 to 7 Estados Unidos / 2014 / 95´ / Comedia sentimental / Subt. Director: Victor Levin Reparto: Anton Yelchin, Bérénice Marlohe, Olivia Thirlby, Lambert Wilson, Frank Langella, Glenn Close, Eric Stoltz, Dov Tiefenbach, Joe D’Onofrio Brian es un joven aspirante a novelista que vive en Nueva York; un día conoce a una bella mujer llamada Arielle, la esposa de un diplomático francés. Pronto comienzan una relación extramarital, aparentemente un acuerdo común bastante sencillo.

12:15AM CARIBE NOTICIAS

12:25AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

12:27AM NOVELA EXTRANJERA. LADO A LADO Cap. 70 TELECINE El reino de los cielos. Título original: Kingdom of heaven Aventura. País: Reino Unidos. Año: 2005 Protagonistas: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Liam Neeson, David Thewlis, Brendan Gleeson, Edward Norton, Michael Sheen, Marton Csokas, Ghassan Massoud, Iain Glen, Alexander Siddig, Velibor Topic, Kevin McKidd, Khaled Nabawy, Jon Finch, Robert Pugh, Ulrich Thomsen, Giannina Facio, Nathalie Cox, Bronson Webb, Nikolaj Coster-Waldau, Jouko Ahola, Alex O’Dogherty. Director: Ridley Scott Sinópsis: Siglo XII, Europa entera está inmersa en las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Ibelin, caballero respetado por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo Balian, joven herrero francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe en su misión. Tras la muerte de su padre, Balian hereda sus tierras y su título de caballero en Jerusalén, ciudad en la que cristianos, musulmanes y judíos han conseguido convivir pacíficamente durante la tregua entre la Segunda y la Tercera Cruzada. Con una fidelidad inquebrantable, Balian sirve a su rey y, además, se enamora de la princesa Sibylla la enigmática hermana del monarca.

05:45AM SERIE VERDI CAP. 6

Tele Rebelde

08:55AM HIMNO APERTURA

08:57AM ESTOCADA AL TIEMPO 1928 Récord de hits consecutivos de Alejandro Oms 1980 Elegido Teófilo Stevenson como el mejor atleta del año 1986 Proclamado Raúl Cascaret el mejor del año

08:59AM CARTELERA DEPORTIVA

09:00AM VIDEOTECA DEPORTIVA: Futbol playa; España vs Inglaterra. Futbol

10:00AM PULSO DEPORTIVO: RESUMEN DE LOS MEJOR DEL AÑO 2017 1. 55´

12:00PM BÉISBOL DE SIEMPRE Entrevista con Pedro de la Oz

02:00PM TODO DEPORTES

05:57PM ESTOCADA AL TIEMPO RTX

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM VALE 3:

08:00PM BEISBOL INTERNACIONAL:

Canal Educativo

11:00AM UPT: Economía

12:00PM UPT: Ajedrez

01:00PM UPT: inglés

02:00PM Complotazo El El complotazo-Especialísimo: César Pedroso El complotazo-Romántico: Arlety / Charanga Habanera / Mumi El complotazo- Antes y Después: Patricio Amaro El complotazo-Más sonado: El complotazo-Monografías: César Pedroso / Patricio Amaro

03:00PM Llegó la música cubana. CHARANGA FOREVER

04:00PM Suena Bonito. Candido Fabré

04:45PM Nuestra canción. TE DOY OTRA CANCIÓN, NELSON VALDÉS

05:00PM Flash Musical Violetta: Violetta es una adolescente de 15 años que se muda a Buenos Aires, después de vivir varios años en Madrid, donde descubre su pasión por la música aunque tiene que evadir que la sobreprotegan luego de la muerte de su madre. Serie Star cap. 2, primera temporada.

06:00PM La danza eterna. Un valioso documento: Carmen en su temporada de estreno en Cuba.

07:00PM Contar la Historia Los dioses griegos Medusa: uno de los mitos más terroríficos de la antigua Grecia, una mujer que por su belleza fue convertida en una asesina.

08:00PM NTV

08:30PM Paréntesis Título: La creación audiovisual de Daniel Chile. Invitado: Daniel Chile González (realizador-La Habana) Sps: Una conversación con el joven realizador Daniel Chile, sobre su obra y la creación audiovisual de su generación. Talento: Fragmentos de la obra de Daniel Chile.

09:00PM 4×4

4X -Clásicos: Joe Cocker 4X4-Featuring: The Chainsmokers ft. Halsey & Travis Barker / Britney Spears ft. G-eazy / Nick Jonas ft. Ty Dolla $ing 4X4- Especial: Demi Lovato 4X4- Más solicitado: The Weeknd ft. Daft Punk / Kelsea Ballerini ft. Lukas Graham / DNCE 4X4- Monografías: Joe Cocker, Demi Lovato.

10:00PM Momentos La Música de Cristian Alejandro. Invitados: Raúl Paz y Patricio Amaro

10:30PM Rodando el musical: Niños prodigios por el cine (1ra parte, 038) musical han transitado cientos de niños con aptitudes asombrosas para el baile el canto y otros para la actuación; como por ejemplo Pedrito Fernández quien tuvo una destacada participación en el cine cuando era niño.

11:00PM Espectacular: Van Van 1ra parte.

Canal Educativo 2

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO

06:00PM EL MUNDO DEL DOCUMENTAL PID-35041 T-41. 39

06:45PM BARACOANDO PID-35042 T-12. 31

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM PROGRAMACIÓN TELESUR /

Multivisión

06:29AM CARTELERA

06:32AM CUBANITOS

06:57AM MEDIA LUNA

07:11AM MIS AMIGOS TIGGER Y POOH TEMA:

07:23AM DOCUMENTAL

08:10AM UTILISIMO

08:35AM DOCUMENTAL

09:20AM DE TODO

09:42AM DOCUMENTAL

10:07AM CINEVISIÓN

11:42AM UTILISIMO

12:07PM DIARIO DE VIAJES

12:36PM FACILISIMO

01:23PM SERIE INFANTIL LOS 4 FANTÁSTICOS

01:45PM SERIE CLAVEL

02:15PM DOCUMENTAL

03:02PM DOCUMENTAL

04:00PM CARTELERA

04:01PM DOCUMENTAL

04:48PM DOCUMENTAL RT

05:13PM SERIE INFANTIL LOS 4 FANTÁSTICOS

05:37PM CUBANITOS

06:02PM MEDIA LUNA

06:16PM FACILISIMO

07:03PM SERIE JAPONESA JUVENIL INUYASHA

07:27PM CALABACITA

07:28PM UTILISIMO

08:00PM DOCUMENTAL

08:23PM DE TODO

08:45PM SERIES EL DOCTOR BULL

09:28PM SERIE CHICAGO MED

10:10PM SERIE CLAVEL

10:40PM DOCUMENTAL RT

11:07PM CARTELERA

11:08PM DOCUMENTAL

11:53PM CINEVISIÓN

01:28AM CÓMO LO HACEN

01:50AM DE TODO

02:12AM UTILISIMO DECORACIÓN CREATIVA

02:35AM #´S 1

02:49AM SERIE CLAVEL

03:19AM DIARIO DE VIAJES

03:48AM DOCUMENTAL

04:35AM DOCUMENTAL

05:20AM SERIE CHICAGO MED

06:02AM DOCUMENTAL RT

Canal Clave

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Evo, Maikel Dinza, La Failde, Wil Campa, Frasis

10:00AM EL PERFIL: Ibeyi

10:30AM LUSOFONÍA: Simone y Simara

11:00AM CON CIERTOS PREFERIDOS: Kool and the gang 2

12:00PM CUBANOS EN CLIP: Evo, Maikel Dinza, La Failde, Wil Campa, Frasis

01:00PM TOP CLAVE: Azúcar Band, Son del Nene, 0es3, Septeto Santiaguero, Athanai Feat Haydée Milanés

02:00PM EL PERFIL: Ibeyi

02:30PM ELIGE TU: Los Latinos, Ela Calvo

03:00PM LA CUERDA: Festival Eyeife 2da parte

04:00PM CUBANOS EN CLIP: Melany Kap feat Elain Morales, Chacal feat. Reynier Mariño Ricardo Amaray ft Edisson, Idania Valdés & Leo Garrido

04:30PM TROVA TV: Buena Fe Trovando

05:00PM LUSOFONÍA: Simone y Simara

05:30PM CAMINOS DE LA RUMBA: Tata Guines y Angá, Honras Fúnebres de Jesús Martínez “Acere”, Documental “El drum en Cuba” (Enrique Plá) .

06:00PM CON CIERTOS PREFERIDOS: Kool and the gang 2

07:00PM TOP CLAVE: Litz Alfonso Feat. David Blanco, Fernando Bécquer, Peter Nieto, Pupy y los que son son, Alex Duval

08:00PM A TU RITMO: Danny Rivera, Chila Lynn y Grupo Alabao

09:00PM CUBANAZO: Haila

10:00PM LOS 12 MEJORES: Zedd y Alessia Cara, Kygo y Selena Gómez, French Montana ft Swae Lee

11:00PM CUBANOS EN CLIP: Evo, Maikel Dinza, La Failde, Wil Campa, Frasis