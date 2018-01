Cartelera de la TV Cubana

10:18PM LA 7MA. PUERTA LORE Aust. -Alemania Reino Unido / 2012 / 109’ / Drama / Est. / Subt. Dirección: Cate Shortland. Reparto: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Mike Weidner, Ursina Lardi, Hans-Jochen Wagner, Nick Holaschke, André Frid, Mika Seidel, Sven Pippig, Philip Wiegratz, Katrin Pollitt. . . Mientras los aliados avanzan por Alemania durante la II Guerra Mundial, una muchacha guía a sus hermanos, exponiéndolos a la verdad sobre la ideología de sus padres y recibiendo ayuda de una persona a la que, según lo que le enseñaron, debía odiar. Según la novela The Dark Room, de Rachel Seiffert. Premios: Mejor filme, cinematografía (Adam Arkapaw) , actriz novel (Rosendahl) y música (Max Richter) en el festival de cine de Estocolmo; premios Hessian de Alemania y Aurora de Noruega a Mejor filme; premio Mejor dirección de la Unión de Dir. es de Australia, premio Mejor actriz novel del Instituto de Cine Australiano, premio Mejor guion (Shortland, Robin Mukherjee) de la Unión de Escritores de Australia, premios Mejor dirección y actriz novel del Círculo de Críticos de Cine de Australia, premio Mejor ópera prima de la industria de cine alemán; premio Bavaria a Mejor música, premio del Público en el festival de cine estudiantil de Beijing y en el festival de Locarno; premios Mejor filme, cinematografía y Especial Jeremy Nussbaum en el festival de Hamptons; premio Pilar Miró a Mejor directora novel en el festival de Valladolid.