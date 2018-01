Cartelera de la TV Cubana

09:23AM MINICINEMA ALIENS EN EL ATICO Título original Aliens in the Attic (They Came From Upstairs) Año 2009 País Estados Unidos Dirección John Schultz Guion Mark Burton, Adam F. Goldberg (Historia: Mark Burton) 20th Century Fox / Regency Enterprises Género Fantástico. Aventuras. Comedia. Infantil | Extraterrestres. Cine familiar Sinopsis Sigue las andanzas de los Pearson, una familia que llega a una casa para pasar unas merecidas vacaciones de verano. Los Pearson son Stuart (Kevin Nealon) y su mujer Nina (Gillian Vigman) , la pequeña Hannah (Ashley Boettcher) de siete años, Tom (Carter Jenkins) , de 15 años y fanático de la tecnología, y la hermana mayor Bethany (Ashley Tisdale) , que sale en secreto con el joven Ricky Dillman (Robert Hoffman) . Sin embargo, su periodo de descanso se verá alterado por Sparks, Skip, Spike y Razor, cuatro alienígenas que llegaron antes que ellos. Será entonces cuando los miembros del clan unirán fuerzas con un único propósito: echar a los pequeños y belicosos intrusos que viven en su ático.