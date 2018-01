Cartelera de la TV Cubana

09:53AM DOMINGO EN CASA UNA PIZCA DE AMOR (A Dash of Love) EEUU. / Comedia romántica / 2017 / T: 2: 00 / ESTRENO Dir: Christie Will Wolf Int: Jen Lilley, Brendan Penny, Peri Gilpin Sinopsis: El sueño de una aspirante a chef se vuelve realidad cuando su ídolo la contrata, pero cuando le roba sus recetas y la despide, ella no se da por vencida y, junto a un encantador cocinero, trabaja para abrir su propio restaurante.

02:06PM FILMECITO VACAS VAQUERAS (HOME ON THE RANGE) Título original Home on the Range Año 2004 País Estados Unidos Dirección Will Finn, John Sanford Reparto Animation Género Animación. Comedia. Infantil. Musical. Western Sinopsis Un avaricioso proscrito llamado Alameda Slim planea apoderarse de la vaquería “Patch of Heaven”, pero tres decididas vacas, un caballo karateka llamado Buck y un alegre corral lleno de criaturas unen sus fuerzas para salvar la granja en una aventura loca y frenética. Esta extraña mezcla de animales pondrá su vida en constante peligro para capturar al malvado Slim, y cobrar la recompensa con la ayuda de un misterioso cazarrecompensas llamado Rico.