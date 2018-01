Cartelera de la TV Cubana

08:30PM VIVIR DEL CUENTO Título: La Invitación de Ruperto. Guión: Jaime Fort Sinopsis: Ruperto quiere invitar a cenar a Cachita a un restaurante de lujo, pero no cuenta con el dinero necesario para hacerlo y por eso se lo pide a Pánfilo y a partir de entonces se produce una secuencia de peticiones que no cumplen con la promesa que hizo Ruperto.

10:30PM HISTORIA DEL CINE ELLOS Y ELLAS Guys and dolls Est. Unidos / 1955 / 152´ / Com. Mus. / Est. TV / Color / Subt Dir: Joseph L. Mankiewicz. Reparto: Marlon Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra, Vivian Blaine, Robert Keith, Stubby Kaye, B. S. Pully, Johnny Silver, Sheldon Leonard, Danny Dayton, George E. Stone, Regis Toomey, Kathryn Givney, Veda Ann Borg, Mary Alan Hokanson, Joe McTurk, Kay E. Kuter, Stapleton Kent. . . En el mundo de las apuestas de Nueva York, un apostador acepta el reto de llevarse a una fría misionera consigo a La Habana, pero inesperadamente se siente atraído hacia ella y es correspondido. Según la comedia musical homónima con libreto de Jo Swerling y Abe Burrows, y canciones de Frank Loesser, inspirado en el relato The Idyll of Miss Sarah Brown, de Damon Runyon. Premios Globo de oro al Mejor filme y actriz (Simmons) .