Cartelera de la TV Cubana

02:00PM SENDEROS DEL OESTE SIN LEY NI ESPERANZA Título original: The Great Northfield Minnesota Raid Estados Unidos / 1972 / 91 min. / Western / Est. Dirección: Philip Kaufman Reparto: Cliff Robertson, Robert Duvall, Luke Askew, R. G. Armstrong, Dana Elcar, Donald Moffat, John Pearce, Matt Clark, Wayne Sutherlin, Robert H. Harris, Jack Manning, Elisha Cook Jr. , Royal Dano, Mary-Robin Redd El 7 de septiembre de 1876, los famosos forajidos Cole Younger y Jesse James atracan el banco de Northfiel, en Minnesota, el más grande al oeste del Mississippi. Nada sale según lo previsto. 1972: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión original drama

05:30PM QUE COME, QUE DICE Título: El Último Grito Sinopsis: Ale come almendras y se le manchan los dientes, maloliente caries quiere hacer ver que esto es la moda para que no se lave los dientes.