Cartelera de la TV Cubana

02:06AM TELECINE (Arte 7) LOS MEYEROWITZ: LA FAMILIA NO SE ELIGE Título original: The meyerowitz stories (New and selected) EEUU / 2017 / 110 min. / Com. dram. / Est. / Subt. Dir: Noah Baumbach Int: Ben Stiller, Adam Sandler, Emma Thompson, Dustin Hoffman, Adam Driver Los tres hijos, ya adultos, de un arisco artista neoyorquino se enfrentan a la difícil relación que tienen con su padre y entre ellos. La familia tenía a sus miembros separados, pero se reúnen para un evento que celebra la obra artística de su padre. Allí surgirán conflictos familiares.