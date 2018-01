Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS LA SIRENITA 2 Título en español: La sirenita Título original: The Little Mermaid Estados Unidos / 2000 / 75 min. / Aventuras / Rep. / Dob. Director: Jim Kammerud, Brian Smith Reparto: Animación Ariel y el Príncipe Eric viven felices desde que por fin consiguieron casarse, superando todos los obstáculos a los que se enfrentaron en ”La Sirenita”, y ambos son padres de una preciosa niña, Melody. Ahora que la malvada Úrsula ya no existe, la vida sonríe a Ariel y al resto de la familia. Sin embargo, la llegada de la hermana de Úrsula, Morgana, pone en peligro el futuro de la pequeña. Para proteger a su hija, Ariel y Eric deciden no hablarle del pasado de Ariel como sirena, y construyen una enorme muralla para mantener el castillo aislado del mar. . .