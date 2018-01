Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS COMO PERROS Y GATOS 2: LA REVANCHA DE KITTY GALORE Título en español: Como perros y gatos 2 Títulooriginal: Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (Cats and Dogs2) Estados Unidos / 2010 / 82min. / Comedia / Rep. / Dob. Director: Brad Peyton Reparto: Animación. En la antigua batalla entre gatos y perros, un felino enloquecido se ha pasado bastante de la raya. Kitty Galore, una antigua agente de la organización de gatos espías MIAU, se ha vuelto pícara y ha ideado un plan diabólico no solo para derrotar a sus enemigos caninos, sino para subyugar a sus antiguos compañeros felinos y dominar el mundo. Frente esta amenaza sin precedentes, los gatos y los perros se ven obligados a unir sus fuerzas por primera vez en la historia en una insólita alianza para salvarse a sí mismos y a sus amos.