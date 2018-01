Cartelera de la TV Cubana

05:10PM CINE DE AVENTURAS ´ CAPITAN DE MAR Y GUERRA: LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO (Master and Commander: The Far Side of the World) EEUU. / Aventuras / 2003 / T: 2: 19 / Dir: Peter Weir Int: Russell Crowe, Paul Bettany, Lee Ingleby Sinopsis: 1805. Napoleón domina Europa. Son tiempos de guerras napoleónicas, y ahora los mares y océanos se han convertido en un crucial y estratégico campo de batalla. En el océano Atlántico el navío de guerra inglés Surprise, capitaneado por “Lucky” Jack Aubrey, es atacado de repente por un buque de guerra enemigo muy superior a él. Aubrey toma entonces una decisión memorable: decide navegar, asumiendo serios riesgos, a través de dos mares para interceptar y capturar a su enemigo. Es una misión que puede determinar el destino de una nación o destruir al capitán y a su tripulación, enfrentándose a un corsario mucho mejor armado e implacable, en una persecución por los mares que le lleva al otro lado del mundo. Premios: 2003: 2 Oscar: mejor fotografía, mejor edición de sonido.