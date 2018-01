Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO HABEMUS PAPAM Tenemos Papa Wehave a Pope Clasificación: CA-5 Lenguaje de adultos. Italia / 2011 / 1: 40: 43 / Com. Dram. / Rep. / Subt. Director: Nanni Moretti Intérpretes: Michele Pìccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy Al morir un Papa la curia se reúne en Cónclave para elegir al sucesor. Los resultados de las votaciones se anuncian con humo negro, excepto cuando se logra una mayoría que aparece el humo blanco anunciando ¨habemus Papam¨. Los fieles congregados en la Plaza de San Pedro aguardan ver al nuevo Papa, pero esta vez es diferente. El nuevo Papa no se siente en condiciones de aceptar tal responsabilidad y se impone hallar una solución para superar la crisis.

10:30PM TELECINE LOS CORISTAS Les choristes Francia / 2004 / 95´ / Drama Comedia / Rep. Dirección: Christophe Barratier Reparto: Gérard Jugnot, François Berléand, Jean-Baptiste Maunier, Jacques Perrin, Kad Merad, Maxence Perrin, Paul Chariéras, Marie Bunel, Jean-Paul Bonnaire, Grégory Gatignol En 1948 Clément Mathieu, profesor de música desempleado, acepta un puesto como profesor vigilante en un internado de reeducación de menores. El sistema represivo aplicado por el director conmociona a Mathieu. Enseñándoles música y canto coral a estos niños tan difíciles, Mathieu transformará sus vidas cotidianas. Premios: 2004: 2 nominaciones al Oscar: Mejor película de habla no inglesa, canción original. Globos de Oro: Nominada Mejor película de habla no inglesa. 3 nominaciones BAFTA: Música, película de habla no inglesa y guión adaptado. Nominada al Goya: Mejor película europea Premios del Cine Europeo: Mejor música. 2 premios Cesar: Mejor música, sonido. 8 nominaciones. Nominada al David de Donatello: Mejor película europea.