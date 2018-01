El Mar y la Montaña nos sugiere:

La canción de la noria (Rissell Parra Fontanilles): “Novela que se disfruta por muchos motivos. En primer lugar porque ha sabido borrar los límites entre ficción y realidad, al trabajarse el relato con buen arte, sabiduría técnica, mesurado temperamento epocal y cuidadoso diseño de la figura central de Regino Boti. Nadie saldrá indiferente tras la lectura. Uno conoce mejor la humanidad de Boti en este encuentro y llega quizás más preparado para incursionar en los estantes mundos del ilustre guantanamero, el de la poesía entre ellos”. Enmanuel Tornés

El destino de todo viajero (Danay Guilart Calzado): “Plasmar la vida, padecerla, tal vez sea la eficaz impronta que asiste a los versos de este poemario, huella vívida y evocadora, donde a través de símbolos como la noche, el tiempo y la ciudad, el sujeto lírico (dígase también autora) cuenta sus anhelos y desventuras en una sutil indagación, delicadeza por la palabra dentro de un discurso donde la limitación psíquica no es mera excusa para la libertad con que la poeta asume la compleja realidad que la circunda”. Ramón Elías Lafita

Como un ángel poseso (Ibrahim Martínez Romero): “El poeta, un antiguo dolor sobre la espalda, busca tenazmente su derrotero y lo ‘sorprende un torbellino/ de voces que ya no escuch[a]’, que lo sumen en soliloquio con una muerte a quien interpela, invoca, rechaza, pero que no responde, como no lo hacen, en la medida de sus deseos, la circunstancia, el otro, sea ancestro, conocido, mujer amada, dianas de un discurso que parece llegar a nadie, y que lo deja, ángel poseso, a solas con su propia verdad”. José Raúl Fraguela

Vamos a cantar changüí (Ramón Gómez Blanco): “Recoge una muestra de estas composiciones, acompañadas por sus partituras, en las que el amor, la naturaleza y las creencias religiosas son esenciales. Desde El guararey de Pastora, de Roberto Baute, hasta otros temas más recientes, coros y guías se unen para dar la controversia. No te la pierdas, changüisero”.

Del naranjo el azahar (Eldys Baratute y José Raúl Fraguela): “Escogidos de los libros publicados por quince autores en diversas editoriales del país, el tomo reúne poemas dirigidos a varios grupos etarios dentro del público infantil y que abordan las temáticas más disímiles: la naturaleza, la familia, los juegos, el folclor y hasta la propia literatura, con modos que van desde lo más lírico hasta lo lúdico, desde el lenguaje coloquial hasta el francamente tropológico, salvaguardando siempre la belleza inherente al género, su sencillez”.

Marginalia (Ana luz García Calzada): “Agotada la última línea de este conjunto de cuentos, el lector tendrá los elementos necesarios para hacer el retrato sociológico de una familia marginal, pues sin que pretendan ofrecernos un cuadro completo de la realidad presentada, aportan lo suficiente como para imaginar cuanto falta. Narrados desde diversos puntos de vista y con gran economía de recursos, amén la certera configuración psicológica de los protagonistas, bastaría el lenguaje en que se expresa cada cual para caracterizarlos. Con este libro su autora demuestra, una vez más, pulso seguro y dominio técnico a la hora de presentarnos unas ficciones que, por su verosimilitud, no parecieran serlo”.