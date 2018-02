Por IRENE IZQUIERDO

Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Si un libro de los puestos a disposición de los lectores en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, sede principal de la Feria Internacional del Libro, tiene una enorme carga sentimental, ese es Ahí viene Fidel. Crónicas sobre el paso por Cuba del cortejo fúnebre del Comandante en Jefe, presentado esta mañana en la sala Nicolás Guillén, por el joven Doctor en Ciencias Dr. C. Fidel Antonio Castro Smirnov.

El texto, de la autoría de los periodistas Yunet López Ricardo y Wilmer, con edición de la capitana Olivia Diago Izquierdo, diseño de cubierta de Ernesto Niebla Chalita, diseño interior y realización de Liatmara Santiesteban García, y corrección de Catalina Díaz Martínez, es una de las propuestas de la Casa Editora Verde Olivo.

Cada una de las intervenciones del panel participante tuvo el mérito de aportar detalles acerca de la concepción, confección, edición y tirada de un texto que clasifica entre los más demandados de la edición 27 de la más concurrida de las ferias del país.

En sus palabras introductorias, el teniente coronel Rigoberto Santiesteban, director de la editorial, dijo que cada presentación de este y otros textos relacionados con el Comandante en Jefe devienen homenaje a él, que es el artífice de las ferias del libro y un precursor de la lectura y la cultura. “Ahí viene Fidel… es una obra concebida para continuar afianzando el propósito de divulgar la historia de la patria.

La capitana Olivia se refirió a lo difícil que sería mantener la estabilidad emocional, al estar de nuevo en contacto directo con las disímiles maneras en que, cada día y en cada pedacito de la Isla, los cubanos le expresaron a su líder amor, respeto y gratitud.

“Esta vez, como en otros libros –dijo-, no tendría delante los heroicos noviembres de Fidel, que hablaban de nuestra más reciente guerra de liberación nacional; no sería aquel 1955, cuando enaltecía a multitudes de cubanos exiliados en Nueva York, Tampa y Cayo Hueso, en pro de la independencia de la patria; tampoco el de 1956, cuando con sus 81 compañeros salió de Tuxpan y vivió los días de aguas revueltas por el Mar caribe, hasta desembarcar en Las Coloradas; ni el de 1957, al indicar a sus combatientes –como brillante estratega militar- que rodearan, en torno a El Macho, San Lorenzo y Gabiro, a un batallón enemigo para que no osara adueñarse de un escenario que ya era la esperanza de la patria; ni el otro del 58, que concluyó con la victoriosa batalla de Guisa.

“Esta vez yo estaría entre papeles que cuentan los sucesos de noviembre de 2016. No obstante, no dudé en asumir la responsabilidad!

El Doctor en Ciencias Dr. C. Fidel Antonio Castro Smirnov, Profesor Titular de la Universidad de las Ciencias Informáticas, agradeció la posibilidad de presentar este testimonio, esta crónica tan sentida, este libro homenaje al Comandante en Jefe.

Es la primera vez que escriben dos jóvenes que quieren a Fidel, aun sin haberlo conocido personalmente, una obra de amor hecha a cuatro manos… Tiene por título una frase que todos decían al pasar el cortejo: “Ahí viene Fidel”, de quien se habla en presente.

También manifestó la certeza de que el líder histórico de la Revolución, “no se fue, está y estará” entre nosotros. Y luego de expresar sentidas palabras, como quien habla con toda la ternura del mundo con un ser querido que lo quiere, aconseja, guía y da ejemplo, expresó, como lo hiciera en otros momentos:

“Yo soy Fidel. Mi padre es Fidel. Mi abuelo es y será siempre el eterno e invicto Fidel. Mi nombre es Fidel, y mi vida se llama Fidel. Mis pensamientos, mis sueños, mis anhelos, se llaman también Fidel”.

Por su parte, Wilmer y Yunet, los autores rememoraron aquellos días en que rindieron homenaje al Comandante en Jefe en La Habana, y cuando la Caravana marchó de la capital cubana a Santiago de Cuba, dejando en la memoria de ambos imágenes y vivencias que ellos se negaron a dejar escapar y atraparon en las páginas breves de este libro inmenso, de gran valor para hoy y para el futuro.