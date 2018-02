Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE EN FAMILIA REGRESO AL FUTURO Título original: Back to the Future 1985 / 116 min. / Estados Unidos / Ciencia ficción Director: Robert Zemeckis Reparto: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Claudia Wells, Thomas F. Wilson, James Tolkan, Billy Zane, Sachi Parker El adolescente MartyMcFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.