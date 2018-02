Cartelera de la TV Cubana

11:30PM CINE DE COMEDIA MARIDO POR SORPRESA Título original: The accidental husband Estados Unidos / 2008 / 90 min / Comedia / Rep. / Subt. Director: Griffin Dunne Reparto: Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan, Sam Shepard, Lindsay Sloane, Justina Machado, Keir Dullea, Ajay Naidu, Jeffrey Tedmori, Nick Sandow, Michael Mosley, Brooke Adams, Lindsey Kraft, Sarita Choudhury, Yolande Bavan, Kristina Klebe, Isabella Rossellini Emma Lloyd (Uma Thurman) es una periodista que ha triunfado gracias a su sensibilidad, madurez y gran conocimiento sobre las relaciones amorosas. Tiene un programa de radio puntero, un contrato millonario para escribir un libro y una sólida relación con su novio Richard (Colin Firth) . Durante los preparativos de la boda, Emma descubre estupefacta que no se puede casar porque ya está casada. Y además con un hombre al que no conoce de nada: un bombero (Jeffrey Dean Morgan) que no está dispuesto a facilitarle las cosas para conseguir la nulidad matrimonial.