Cartelera de la TV Cubana

TELECINE (Send. Del Oeste) EL VALLE DEL FUGITIVO Título original: Tell Them Willie Boy is Here Estados Unidos / 1969 / 96 min. / Western / Rep. Dirección Abraham Polonsky Int: Robert Redford, Katharine Ross, Robert Blake, Susan Clark, Barry Sullivan, Charles McGraw, John Vernon, Shelly Novack En una América todavía llena de pioneros, un sheriff (Redford) persigue a un indio que huye de la justicia. Western de argumento sencillo que destacó por reflejar el punto de vista de los indios. 1970: Premios BAFTA: Mejor actor (Robert Redford) y actriz (Katharine Ross) 1969: Círculo de Críticos de Nueva York: Nom. a Mejor actor secundario (Robert Blake) Completamiento: Hoy Presentamos: “El Valle del Fugitivo” Serie: “Hacia el Oeste: epis: “Rueda hacia las Estrellas” capitulo 1 Próximamente: “Una Pistola al Amanecer” Comentario del filme