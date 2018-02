Cartelera de la TV Cubana

03:15PM PENSANDO EN 3D AMOR REBELDE Título original: Kids in Love. Reino Unido / 2016 / 86. 39min. / Drama / Subt. / Est. Director: Chris Foggin Reparto: Will Poulter, Alma Jodorowsky, Sebastian De Souza, Preston Thompson, Cara Delevingne, Gala Gordon. Jack es un estudiante que vive en Londres y se ha tomado un año sabático porque no está convencido de lo que quiere de la vida que se ha trazado. Conoce a una joven que lo introduce en el lado bohemio de la ciudad. Completamiento: Tema: El amor que dejamos escapar Video clip: “Someone like you”, de Adele. Cortometraje: Café para llevar. Cortometraje: Amor en el tren subterráneo. Material: Esto ocurre al reencontrarte con el amor de tu vida. Video clip: “Te espero aquí”, de Pablo López y Georgina Cortometraje: Amor rebelde. Sección: Lo vi en una película: fragmentos de “Fantasma”, “Los puentes de Madison” y “Molino rojo”. Cortometraje: El dueto. Video clip: “Si me besa tu boca”, de Leoni Torres. BUENAS PRACTICAS IMPACTO Y TRANSFORMACION II. . . . . . Disco VBP-I (3)