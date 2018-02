Cartelera de la TV Cubana

EEUU. / Drama romántico / 2004 / T: 2: 17 / Dir: Mira Nair Int: Reese Witherspoon, Eileen Atkins, Jim Broadbent Sinopsis: Londres, comienzos del siglo XIX. Hija de un paupérrimo artista inglés y de una corista francesa, Becky se quedó huérfana a muy temprana edad. Becky está decidida a conquistar la sociedad inglesa a cualquier precio y, con este propósito, usará todas sus armas: belleza, ingenio y astucia. La subida hacia la cúspide empieza cuando encuentra trabajo como gobernanta en casa del excéntrico sir Pitt Crawley, donde pronto se hace indispensable y se gana la confianza de las hijas del señor y también de Matilda, la tía rica y solterona de la familia. Cuando Matilda la invita a vivir en su casa de Londres, la joven no duda en aceptar. Allí se reúne con su mejor amiga, Amelia Sedley y se casa en secreto con el heredero, el joven Rawdon Crawley. Cuando Matilda se entera, echa a los recién casados de su casa. Cuando Napoleón invade Europa, Rawdon se alista como voluntario. Rawdon regresa sano y salvo. Becky da a luz un niño, pero la posguerra es dura, tienen poco dinero y aún menos comodidades. Más decidida que nunca a entrar en la sociedad de Londres y a vivir bien, Becky encuentra un protector en el poderoso marqués de Steyne. Tema: La ambición y sus consecuencias.

EEUU. / Comedia romántica / 2017 / T: 2: 00 / ESTRENO Dir: Martin Wood Int: Bruce Davison, David Julian Hirsh, Jocelyn Hudon, Rebecca Romijn Sinopsis: Después de 20 años, Lindsey regresa a París en compañía de su hija Alexa, dispuestas a pasar unos días inolvidables. Lo que ella no se podía imaginar es que su antiguo amor en París fuera el propietario del pequeño y encantador hotel en el que se alojan.

12:19PM CINEMA JOVEN EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE (The Last Airbender)

EEUU. / Fantástico / 2010 / T 1: 43 / Dir: M. Night Shyamalan Int: Noah Ringer, Dev Patel, Jackson Rathbone Sinopsis: La nación del Fuego declara la guerra a las naciones del Aire, el Agua y la Tierra. Tras un siglo de lucha, no hay esperanza alguna de acabar con tanta destrucción. Aang, el más reciente sucesor del ciclo del avatar, el único con poder para controlar los cuatro elementos, tendrá que viajar hasta el Polo Norte para dominarlos y poner fin a la guerra. En esta aventura se unen a él Katara, una Maestra Agua, y su hermano Sokka. Durante su viaje serán perseguidos por el príncipe Zuko, el cual intenta capturar al avatar para recuperar su honor. . .

02:06PM FILMECITO LA FAMILIA MONSTRUO LA FAMILY MONSTER Dirección Holger Tappe Año 2017 País Alemania Género Animación. Comedia | Monstruos Sinopsis La familia Wünschmann no es exactamente una familia feliz pero mamá Emma animará a todos a dejar sus diferencias de lado e ir juntos a un parque temático. Luego de una broma inocente con una muñeca, que resulta ser la bruja Babayaga, los Wünschmann son convertidos en monstruos. Mamá Emma en un vampiro, papá Frank en Frankenstein, la hijita Fee en una momia e hijito Max en un lobo. Y así es como un viaje normal a través de un tren fantasma se transforma una aventura ridículamente espeluznante. ¿Encontrará la familia Wünschmann su final feliz?

05:12PM CINE DE AVENTURAS LA PRINCESA DE LOS LADRONES (Princess of Thieves)

06:42PM CINEMA EUROPA DAMOCLES (Damoclès) Francia-Suiza / Comedia / 2016 / T: 1: 23: 33 / ESTRENO Dir: Manuel Schapira Guión: Raphaël Chevènement basado en la novela “Le Crime de lord Arthur Savile” de Oscar Wilde Int: Manu Payet, Laetitia Spigarelli, Alma Jodorowsky Sinopsis: Durante una velada, Paul se deja predecir el futuro por una de sus invitadas. Ella le anuncia que encontrará el amor pero que también matará a alguien. Y que ambos episodios están relacionados. La primera parte se realiza cuando conoce a Camille. Desde entonces, no dejará de intentar escapar a la segunda predicción. . .