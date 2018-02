Cartelera de la TV Cubana

10:30AM LO BUENO NO PASA Memorias del concurso Adolfo Guzmán

02:00PM CINE DEL AYER UN ROMANCE PARA RECORDAR Otro título: Tú y yo Título original: An Affair to Remember Estados Unidos / 1957 / 119 min. / Drama. Romance. Dirección: Leo McCarey Reparto: Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Neva Patterson, Cathleen Nesbitt, Robert Q. Lewis, Charles Watts, Fortunio Bonanova Un elegante playboy y una bella cantante de un club nocturno se conocen a bordo de un lujoso transatlántico y surge entre ellos un apasionado romance. Aunque ambos están comprometidos (ella es la amante de un magnate y él se va a casar con una rica heredera) , establecen un pacto antes de abandonar el barco: encontrarse en el Empire State Building en un plazo de seis meses si siguen sintiendo lo mismo el uno por el otro.