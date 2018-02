Por TANIA CHAPPI

Se trata de Escrito desde el banquillo. El diario de René, concebido por René González Sehwerert, uno de los antiterroristas cubanos que padecieron injustas condenas en cárceles de los Estados Unidos. Al comentarlo, el intelectual Ricardo Alarcón de Quesada, quien fuera un incansable activista por la liberación de los Cinco, lo calificó de la carta amorosa más larga de la historia, pues abarca tres volúmenes; e igualmente, una visión excepcional del juicio más prolongado, y censurado, de toda la jurisprudencia estadounidense hasta ese momento.

Además, dijo, el texto representa una verdadera hazaña intelectual, ya que fue escrito en condiciones infrahumanas: René tomaba notas luego de pasar horas hacinado en un reducido espacio junto a decenas de detenidos por diversas causas, a la espera de que la corte iniciara sus sesiones; de regreso a su celda, por la noche o en los días supuestamente de descanso, redactaba.

Otra cualidad resaltada por Alarcón es “la objetividad, el estilo fresco, claro, iluminador y, sobre todo, enemigo a muerte de eso que los cubanos llamamos teque”.

Ante el auditorio que colmaba la sala Nicolás Guillén, el autor relató, con cierto toque de humor, anécdotas conmovedoras, relacionadas con el proceso y con la detención de su esposa Olga, después de que él se negara a ceder al chantaje de los fiscales. Esa acción constituyó acicate para emprender la escritura, “porque Olguita siempre quiso asistir al juicio, y cuando vi que no iba a estar, me dije: tiene que verlo de mi mano. Me propuse todos los días ir haciendo el diario para que ella, la familia y el pueblo cubano supieran qué estaba pasando”.

Tal empeño, sostenido “por la moral que inspiraba a los Cinco”, lo llevó a reflejar no solo lo ocurrido en la corte, sino su impacto en la comunidad de Miami. Más allá de informar, veraz y detalladamente, Escrito desde el banquillo… nos impulsa a no perder de vista una realidad: “Estamos lidiando con un imperio que ha querido absorbernos por más de 200 años. Y va a seguir queriendo hacerlo. El diario es una advertencia al respecto”, expresó René.

Antes de llegar a buen puerto

Bien arduo fue el trabajo editorial. Primero hubo que abreviar lo narrado y concentrarlo en unas 1500 páginas. Con posterioridad, durante alrededor de un año, prestigiosas editoras laboraron sin cesar junto al autor. Una de ellas, Elizabeth Díaz, refiere en exclusiva para BOHEMIA: “El libro es muy complejo, pues incluye numerosos términos jurídicos, nombres extranjeros -no solo de personas, sino de instituciones-, actas y documentos cuyos títulos debieron ser traducidos de manera exacta al español; asimismo, datos sobre aviones, barcos, sucesos. Todo eso debió ser corroborado y organizado de manera que la información siguiera una línea cronológica exacta”.

Sin embargo, tanto desvelo le deparó disímiles satisfacciones. “Resultó emocionante y aprendí muchísimo acerca del exilio miamense y de lo sucedido con los Cinco. Descubrí en ellos a seres humanos plenos de sentido del humor. Además, estas cartas no son un pretexto para contar sus vivencias, sino el resultado de un profundo amor, por Olga y por Cuba, que le permitió a René mantener –a la par que sus compañeros- sus convicciones e ideales.

“Uno piensa en la figura del héroe como alguien lejano, pero él no es así –prosigue la entrevistada-; por el contrario, es una persona muy llana, me parecía estar conversando con un vecino o con un conocido de años. Al final ya se sentía un poco agotado, porque fueron demasiadas horas de trabajo; no obstante, aclaró nuestras dudas con una paciencia asombrosa”.

¿El resultado? Una obra interesante que “la gente se va a beber de un solo trago y va a disfrutarla enormemente”.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, director de la Capitán San Luis, asegura que el diario se vendió, desde el inicio de la gran cita literaria, en el stand de esa casa editora en La Cabaña y que se han propuesto enviar ejemplares a las demás provincias.

Según sus palabras, este ha sido uno de los libros más complejos que ha procesado la editorial a lo largo de toda su existencia y requirió involucrar a un amplio equipo integrado, entre otros, por la mencionada Elizabeth Díaz, Basilia Papastamatíu, Edel Morales, Neyda Izquierdo y el diseñador Ernesto Niebla. Con similar responsabilidad la imprenta Federico Engels asumió la tirada de los pliegos.

Pinturas creadas por Antonio Guerrero y caricaturas hechas por Gerardo Hernández, en las cuales recrea las sesiones del tribunal, complementan un texto en buena medida autobiográfico. “Quienes lo lean, podrán sentir que están sentados en la sala del juicio”.

Escrito desde el banquillo… enriquece la lista de títulos que abordan esta temática publicados por la Capitán San Luis: Retrato de una ausencia, de Nyliam Vázquez y Oliver Zamora; Estados Unidos VS Cinco Héroes, de Rodolfo Dávalos; y Desde la soledad y la esperanza, donde confluyen 16 escritores e igual número de artistas de la plástica.