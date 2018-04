Cartelera de la TV Cubana

09:30AM MÁGICAS AVENTURAS Filme: “Vecinos invasores” Animales en acción. Las luciérnagas Chavo. El consejero sentimental Vecinos invasores, over the hedge

02:00PM CINE DEL RECUERDO CHIVO EXPIATORIO TÍTULO EN ESPAÑOL THE SCAPEGOAT” TÍTULO ORIGINAL G. B. / 2012 / 1: 43: 17 / DRAMA – SUSPENSO / REPOSICIÓN / A COLOR / SUBTITULADO EN ESPAÑOL DIRECTOR: CHARLES STURRIDGE INTÉRPRETES: ANDREW SCOTT, JODHI MAY, EILEEN ATKINS, MATTHEW RHYS En 1952, cuando Inglaterra se prepara para la coronación de Isabel II, dos hombres muy diferentes tienen una cosa importantísima en común: su rostro. De ellos depende la felicidad y el futuro de una familia.