Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN TÍTULO ORIGINAL: HOW TO TRAIN YOUR DRAGON ESTADOS UNIDOS / 2010 / 98 MIN. / ANIMACIÓN. FANTÁSTICO. AVENTURAS. INFANTIL | VIKINGOS. AMISTAD. DRAGONES. 3-D DIRECCIÓN: DEAN DEBLOIS, CHRIS SANDERS REPARTO: ANIMACIÓN Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, y basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de Hipo se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus compañeros vikingos, a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente. Premios: 2010: Oscar: Nominada a la Mejor película de animación y mejor banda sonora 2010: Premios Annie: 10 premios, incluyendo película, director, guión. 16 nominaciones 2010: 2 Nominaciones a los Premios BAFTA: Mejor película de animación y música 2010: Satellite Awards: Nominada al Mejor largometraje animado 2010: Nominada a Critics’ Choice Awards: Mejor largometraje de animación 2010: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor film de animación.