Cartelera de la TV Cubana

2.00

SENDEROS DEL OESTE Por unos dólares más Título original: Per qualche dollaro in più Italia / 1965 / 114 min. / Western | Spaghetti Western. Venganza. Película de culto / Reposición / Subtitulada Dirección: Sergio Leone Reparto: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Joseph Egger, Panos Papadopulos, Benito Stefanelli, Roberto Camardiel, Aldo Sambrell, Luis Rodríguez, Tomás Blanco, Lorenzo Robledo, Dante Maggio, Sergio Mendizábal, Diana Rabito, Giovanni Tarallo, Mario Meniconi, Mario Brega Dos cazadores de recompensas que buscan al mismo hombre deciden unir sus fuerzas para encontrarlo, aunque las razones que los mueven son completamente diferentes. Su título original (“Per qualche dollaro in più”) ya sugiere que es la continuación natural de “Por un puñado de dólares” (“Per un pugno di dollari”), dirigida por Leone un año antes.