Cartelera de la TV Cubana

9.00 CUERDA VIVA® Ron Kalunga, Lenier Waño, Indira

10.00 PALMAS Y CAÑAS® Tema 150 aniversario Grabado de Granma Arturo Jorge y Cuarteto Tradición, Tony Iznaga, Marisol Guillama, Ruiseñor, Órgano Puro Sabor, Maykel y Osmiel, Emiliano y Raúl Herrera

11.00 NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 80

11.45 DE SOL A SOL Título: La producción de un cultivo que le brinda placer a hombres y mujeres. Sinopsis: En el programa se trasmiten experiencias por parte de un productor de referencia en la provincia de Pinar del Río, que aplica nuevas tecnologías en la producción de Tabaco, asesorado por el Instituto de Investigaciones del tabaco, así como también por un Hombre Habano .Podemos conocer además los resultados que nos brinda la utilización del SPAT, entre otras cosas. Entrevistados: -Emelio Miguel Espino Marrero (Investigador del Instituto del Tabaco) -Iván Máximo Pérez Maceda (Productor de referencia) -Alejandro Izquierdo Medina (Especialista de la estación de Tabaco) Locutor: Daniel Pereira Brito

2.00 CINE DEL RECUERDO La boda del monzón título en español Moonson wedding título original INDIA /2001 / 1:54 / comedia romántica / reposición /a color / subtitulado en español Director: Mira Nair Intérpretes: Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, Shefali Shetty, Vijay Raaz, Tilotama Shome, Sinopsis: El escenario de una boda que durará 4 días muestra los sacrificios económicos de la familia; tradiciones como las bodas concertadas sin tener en cuenta la opinión de los novios, e intimidades de las familias encubiertas por ¨las buenas costumbres¨. Premios: 2001: Globos de oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 2001: Nominada Premios BAFTA: Mejor película de habla no inglesa 2001: Venecia: León de Oro 2002: Nominada a Critics’ Choice Awards: Mejor película de habla no inglesa 2005: Premios Independent Spirit: Premio de los Productores (ex-aequo) Completamiento: Charles Chaplin y la máquina de comer / T: 3´49¨



4.15 TIN MARIN CLIP 35 Masha y el oso: Un viaje inolvidable Terry Bears: Lindo perrito T: 13´28

4.30 EL PERRO DE FLANDES cap.35 Bienvenida a casa Marta DISCO.46

5.00 COLORISOÑANDO Cumpleaños colectivo Sinopsis: En el piquete de Colorisoñando algunos cumplen años el mismo mes, es por eso que aprovechan para celebrar un cumpleaños junto. DISCO.41

5.15 EL RINCÓN DE LOS AMIGOS Título: Indisciplinados Sinopsis: Lila y Pirolo están muy indisciplinados y sus amigos les recuerdan los buenos modales. DISCO.42

5.30 MUÑES EN TV El osito volador. Pepe: “El Mago”. Un mulatico Santiaguero DISCO.46

6.00 EL LABORATORIO Jóvenes en el teatro. Manifestación cultural de gran arraigo en nuestro país en la que cada vez más los jóvenes encuentran la manera de expresar sus intereses e inquietudes.

8.30 EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA

9.00 NOVELA CUBANA EN FIN, EL MAR CAP.42

ORIGENES Tema: Martí y los trabajadores. Sinopsis: El programa trata acerca de la visión martiana acerca del papel de los trabajadores para derrocar al poder colonial y de los problemas sociales que conoció en los Estados Unidos, país en el cual residió los últimos quince años de su vida. Además aborda su apreciación acerca de los sucesos de Chicago que dieron lugar a la celebración del 1ro de mayo en el Mundo Entrevistado: Dra. María Caridad Pacheco, vicedirectora de Investigaciones del Centro de Estudios Martianos.

ESTE DIA 1810: Composición de Beethoven. Austria. Para Elisa, título con el cual ha trascendido una de las bagatelas más conocidas de Beethoven, fue compuesta este día del año 1810, según apuntan algunos estudiosos. Hay quienes cuestionan que Beethoven sea el autor de la forma definitiva, pero cierto o no, la Sonata para Elisa es una de las piezas más famosas y escuchadas en todos los tiempos. 1924: Nace Mario Romeu Ganzález. Cuba. Dirigió orquestas en escenarios de Estados unidos y Venezuela y compartió la escena con Ernesto Lecuona, Lucho Gatica y Sara Montiel.Después de 1959 creó la Orquesta de la Radio y la Televisión, donde alternó la dirección con el maestro Adolfo Guzmán. En colaboración con su sobrino, el director de orquesta Gonzalo Romeu, realizó la música para el filme La Bella de La Alhambra, que obtuvo Premio Coral del Nuevo Cine Latinoamericano 1989. 1997: Fallece Dulce María Loynaz. Cuba: Dulce María Loynaz nació en diciembre de 1902 en La Habana. Estudió derecho y ejerció la profesión; pero lo que más hizo fue escribir y lo hizo tan bien, que mereció numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura, conferido por Cuba y el Cervantes, otorgado por España. Se desempeñó como Presidenta de la Academia Cubana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Murió este día de 1997 a los 94 años de edad, legándole al patrimonio nacional obras trascendentes.

10.00 ENTRE AMIGOS Descarga: Niurka. Teresa Yanet, Olga Navarro, Jorge Mulet, Emilio del Valle y Ramón Mustelier

10.30 LA 7MA. PUERTA La batalla de los sexos Battle of the Sexes Estados Unidos/2017/121´/Estreno/Drama Comedia/Color/ Subtítulos en español Dir: Jonathan Dayton, Valerie Faris Guion Simon Beaufoy Reparto: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Elisabeth Shue, Bill Pullman, Austin Stowell, Sarah Silverman, Alan Cumming, Eric Christian Olsen, Jessica McNamee, Mickey Sumner, James Mackay, Agnes Olech, Chet Grissom, Chip Chinery, John C. McGinley… Sinopsis: Crónica de la rivalidad existente entre el ex-tenista profesional, de 55 años, Bobby Riggs, y su oponente de 29 años de edad, la carismática tenista Billie Jean King, quienes se enfrentaron en un partido legendario en 1973. Se quería entonces conocer si una tenista profesional femenina podía realmente vencer a un hombre (aunque fuera ex-profesional), un evento que atrajo a más de 50 millones de estadounidenses y que se publicitó como “La batalla de sexos”.

SERIE EXTRANJERA® CSI Cap.15

TELECINE® Pisando los talones (Wallander) Suecia/G. Bretaña / 2008 / 1.28 min./ Policiaco / reposición Dirección: Phillip Martin Intérpretes: Kenneth Branagh, Sarah Smart y Sadie Shimmin. Sinopsis: Tres jóvenes son asesinados en medio del campo; cuando Wallander investiga a una muchacha que debió estar junto a ellos, esta también resulta ultimada ante las narices del inspector. El asesinato de otro inspector de policía, amigo de Wallander, crea el desconcierto pues el asesino conoce intimidades de sus víctimas y la policía no puede anticiparse a él. Completamiento: El Hombre y La Tierra, Rapaces Ibéricas Diurnas / T: 30´27¨

TELECINE (Send. Del Oeste) ® Por unos dólares más Título original: Per qualche dollaro in più Italia / 1965 / 114 min. / Western | Spaghetti Western. Venganza. Película de culto / Reposición / Subtitulada Dirección: Sergio Leone Reparto: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Joseph Egger, Panos Papadopulos, Benito Stefanelli, Roberto Camardiel, Aldo Sambrell, Luis Rodríguez, Tomás Blanco, Lorenzo Robledo, Dante Maggio, Sergio Mendizábal, Diana Rabito, Giovanni Tarallo, Mario Meniconi, Mario Brega Dos cazadores de recompensas que buscan al mismo hombre deciden unir sus fuerzas para encontrarlo, aunque las razones que los mueven son completamente diferentes. Su título original (“Per qualche dollaro in più”) ya sugiere que es la continuación natural de “Por un puñado de dólares” (“Per un pugno di dollari”), dirigida por Leone un año antes.