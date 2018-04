Cartelera de la TV Cubana

2.00

ARTE 7 Amor sin escalas UP IN THE AIR (Titulo Original) EEUU./ 2009 / 109 Min. / Drama / reposición / color / subtitulado al español Dir: Jason Reitman Int: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick Sinopsis: A Ryan Bingham lo contratan las empresas para reducir personal, porque es un experto en despedir gente. Desde hace tiempo, Ryan vive despreocupadamente viajando por todo el país. Puede llevar todo lo que necesita en una maleta con ruedas y es un miembro mimado de todos los programas de fidelización de viajeros que existen. Además, le falta poco para alcanzar el objetivo de su vida: acumular una desorbitada cifra de millas recorridas, lo que le daría acceso a un restringido y selecto club. Sin embargo, Ryan no tiene nada auténtico a lo que aferrarse. Cuando se siente atraído por una atractiva compañera de viaje, otra viajera recalcitrante, el jefe de Ryan, animado por una joven experta en eficiencia, amenaza con atarle a un despacho. Enfrentado a la perspectiva, a primera vista terrible de ser destinado a un puesto fijo, Ryan empieza a meditar sobre lo que significaría tener un hogar de verdad. Premios 2009: Oscars: 6 nominaciones, incluyendo mejor película 2009: Globos de Oro: Mejor guión. 6 nominaciones 2009: Premios BAFTA: Mejor guión adaptado. 6 nominaciones, incluyendo mejor película 2009: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor guión. Finalista a mejor película 2009: American Film Institute (AFI): Top 10 – Mejores películas del año 2009: Critics’ Choice Awards: Mejor guión adaptado. 8 nominaciones 2009: Asociación de Críticos de Chicago: Mejor Guión Adaptado Serie: ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 11 Capitulo 11: La quinta rueda (This is Us: The fifth Wheel) EEUU. / 2017/ 42 min / Comedia dramática/ estreno /color / subtitulada al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown Los Pearson se reúnen en circunstancias inesperadas, mientras que Jack sorprende a su familia con unas vacaciones de verano.