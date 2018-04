Los actores estadounidenses Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizan la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, anunció hoy su director.

En una de las galas de CinemaCon 2018 que se desarrolla en la ciudad de Las Vagas hasta el 26 de abril, el prestigioso cineasta adelantó algunas pinceladas del esperado largometraje, décimo de su carrera luego de la cinta The Hateful Eight estrenada en 2015.

Sin dar muchos detalles de la película, Tarantino dijo sentirse contento por el guión, un trabajo de cinco años que revela una parte de su niñez cuando vivía en el condado de Los Ángeles, la explosión de la contracultura, la revolución hippie y una imagen de Hollywood que ya no existe, o por lo menos no se percibe de igual manera.

El realizador prometió además una locación de lujo y actuaciones estelares como las que estamos acostumbrados a presenciar cuando salen a escena Pitt y DiCaprio, quienes ya trabajaron con el cineasta en Malditos bastardos y Django desencadenado, respectivamente.

“Durante la producción transformaremos Los Ángeles calle por calle para dejarlo tal cual era el Hollywood de 1969; llegaremos a los cines con el dúo dinámico más excitante desde Robert Redford y Paul Newman”, aseguró el director a los fans que se dieron cita en el Forum del Caesar’s Palace de la ciudad de los casinos.

El filme narra la vida del actor de televisión Rick Dalton (DiCaprio) y su mejor amigo y doble en las secuencias de acción, Cliff Booth (Pitt) mientras buscan abrirse camino en el convulso mundo hollywoodense durante la segunda mitad del siglo XX.

La trama tiene de fondo los crímenes instigados por Charles Manson, famoso criminal conocido por el asesinato de la actriz estadounidense Sharon Tate, una de las promesas de Hollywood en los años 60 y nominada a un Globo de Oro por su actuación en la cinta Valley of the Dolls, de 1967.

Aunque todavía se desconoce quién asumirá el personaje de la también prestigiosa modelo y no ha iniciado el proceso de rodaje, Once Upon a Time in Hollywood ya tiene prevista su fecha de estreno para 9 de agosto de 2019. (PL).