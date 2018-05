La prima ballerina assoluta cubana, Alicia Alonso, vaticinó una acogida memorable para el Ballet Nacional de Cuba (BNC) en el Centro John F. Kennedy, de Washington, Estados Unidos.

Hace 40 años tuve la experiencia de mostrar allí por primera vez al público norteamericano los logros del BNC, contó la directora en declaraciones exclusivas a Prensa Latina en medio de los preparativos para unirse a su conjunto en la capital estadounidense. No deja de emocionarme que precisamente en este aniversario, volvamos con la compañía al Centro Kennedy, el lugar donde se produjo aquel primer encuentro, que recordamos por el caluroso recibimiento ofrecido.

Esta de ahora será una ocasión memorable, predijo la legendaria artista.

El BNC presentará en el Kennedy su versión del clásico Don Quijote los días 29 y 30 de mayo, y Giselle, en versión coreográfica de Alonso, el 31 de mayo, 1, 2 (doble función), y 3 de junio.

De esta forma, la insigne compañía clausurará el Festival Artes de Cuba: From the Island to the World (De la isla al mundo), que desde el 8 de mayo exhibe en ese coliseo una muestra artística y cultural del país caribeño.

Alicia Alonso es fundadora del American Ballet Theatre (ABT), en Estados Unidos, y dentro de ese conjunto debutó en clásicos entrañables como Giselle, obra en la que consiguió perfilar una interpretación de leyenda, según varios críticos, insuperable.

La versión coreográfica y la interpretación personal de ese ballet por Alonso recibieron en 1966 el Grand Prix de la Ville de Paris, en Francia.

Desde el periódico Tampa Bay Times, el crítico estadounidense Andrew Meacham acaba de describir la más reciente representación de Giselle, en el Centro de Artes de Tampa, como una puesta embriagadora.

El BNC celebra en 2018 el 70 aniversario de su fundación y en estos momentos realiza una gira por Estados Unidos, que contempla escenarios de Chicago, Tampa, Washington y concluirá en Saratoga Springs, el 8 de junio.

Los roles protagónicos de las obras son asumidos por Viengsay Valdés, Grettel Morejón, Sadaise Arencibia, Dani Hernández, Rafael Quenedit, Patricio Revé, Raúl Abreu, Ernesto Díaz, Ariel Martínez, Ginett Moncho, Ely Regina Hernández, Chavela Riera y Claudia García, entre otros artistas. (PL).