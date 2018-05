Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

09:00AM NOTA A NOTA GRUPO COMPAY

09:45AM ENTORNO El jaguar y sus parientes. . . . Sinopsis: HABITAD DEL JAGUAR AMERICANO Y OTROS FELIDOS DE ESTE CONTINENTE. SU REPRODUCCION, FORMAS DE SU CUERPO, ALIMENTACIÓN. VICTIMAS DE LA DEPREDACION DE LOS HUMANOS. MEDIDAS PARA SU CONSERVACION EN AMERICA

10:00AM ANTENA EVENTO INTERNACIONAL POR LOS 30 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN DEL AMAZONAS AL CARIBE. La Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre ha organizado el Simposio Internacional “En Canoa hacia una Cultura de la Naturaleza”. El evento se celebrará del 25 al 28 de junio de 2018 y entre sus ejes temáticos están: El legado y la trascendencia de la expedición En Canoa del Amazonas al Caribe y Los conocimientos obtenidos por la expedición en la enseñanza de la Historia de Cuba, el Caribe y América Latina.

10:30AM LO BUENO NO PASA Ela Calvo. Mito de la canción romántica.

11:00AM NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 101

11:45AM ORIGENES Título: El cementerio espada. Entrevistado: Dr. C. Edilberto Leyva (Jefe Departamento Historia de Cuba – Universidad de La Habana) Sinopsis: Las tradiciones funerarias han distinguido a las distintas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los tiempos remotos, este tiempo de rituales, incluido el enterramiento, se llevaban a cabo en templos religiosos. Este tipo de hábito iba en detrimento de la salud pública y el feliz desarrollo de la ceremonia religiosa, así es como en Cuba se construye el primer cementerio fuera de una iglesia, el Cementerio Espada.

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

02:00PM CINE DEL AYER Siempre Eva Título original: Stand-In Estados Unidos / 1937 / 91 min. / Comedia | Cine dentro del cine / Subtitulada Dirección: Tay Garnett Reparto: Leslie Howard, Joan Blondell, Humphrey Bogart, Alan Mowbray, Marla Shelton, C. Henry Gordon, Jack Carson, Tully Marshall, J. C. Nugent, William V. Mong Un tímido contable (Leslie Howard) trata de salvar de la bancarrota a un estudio de Hollywood con la ayuda de una sexy mujer (Joan Blondell) y un cínico productor de buen corazón. Completamiento: Locos por lo Orgánico, Cap. 4, 0: 22: 24 / Corto DA ¨Tránsito¨ 0: 03

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARIN CLIP 61 Tayo, el pequeño autobús: Tayo se pierde

04:30PM Mr. Magoo Título: Los 3 Mosqueteros 1

05:00PM MINIMUÑES Título: La edad de oro. Sinopsis: A través de un animado se hace un recorrido por la obra de José Martí

05:15PM EL CHIRIBITIL Título: Patos Sinopsis: Adivinanzas, poesía e historias sobre los patos.

05:30PM ABRACADABRA SOPA DE PALABRAS Título: Sal Sinopsis: Todos los soperos están muy preocupados y piensan que el coordinador está bravo con ellos. Todos se ponen en función de averiguar que pasa y se dan cuenta de que el Coordinador está enfermo y le ha subido la presión, porque ha comido con mucha sal.

06:00PM QUEDATE CONMIGO Título: JOVENES PROFESORES UNIVERSITARIOS Sinopsis: Son muy importantes los profesores en el futuro de cada pueblo. Y el nuestro tiene una joven cantera que se prepara para ser el relevo. Talento: Casabe-I´m on fire / Casabe, Moncada y Buena Fe-Gallo de pelea.

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM VIVIR DEL CUENTO Título: Resolviendo Crucigrama Sinopsis: Mientras Pánfilo está resolviendo un crucigrama suceden una serie de hechos delictivos a sus espaldas en su propia casa, que se ha convertido en punto de recogida de materiales reciclables.

09:00PM NOVELA CUBANA EN FIN, EL MAR CAP. 55

09:45PM CUANDO UNA MUJER “DAR EL EJEMPLO” SINOPSIS LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO EN LA ADOLESCENCIA.

09:57PM ESTE DÍA

10:00PM MAS ALLA DEL CINE TRUMBO. LA LISTA NEGRA DE HOLLYWOOD Trumbo Estados Unidos / 2015 / 124´ / Drama / Reposición / Color / Subtítulos en español Dir: Jay Roach Reparto: Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman, Elle Fanning, Louis C. K. , Michael Stuhlbarg, David James Elliott, Roger Bart, J. D. Evermore, Mark Harelik, Peter Mackenzie, Toby Nichols, Becca Nicole Preston, Elijah Miskowski. . . Sinopsis: En los años 40, Dalton Trumbo, el guionista mejor pagado de Hollywood y afiliado al partido comunista, disfruta de sus éxitos. Pero entonces comienza la caza de brujas: la Comisión de Actividades Antiamericanas inicia una campaña anticomunista. Trumbo, uno de los llamados “10 de Hollywood”, entra en la lista negra por sus ideas políticas y le prohíben trabajar. Premios 2015: Premios Oscar: Nominada a mejor actor (Bryan Cranston) Globos de Oro: Nominada a mejor actor (Cranston) y actriz de reparto (Mirren) Critics Choice Awards: 3 nominaciones incluyendo mejor actor (Cranston) Sindicato de Actores (SAG) : 3 nominaciones incluyendo mejor reparto. Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guion adaptado. Premios BAFTA: Nominada a Mejor actor (Bryan Cranston)

12:00AM CARIBE NOTICIAS EN LA MADRUGADA SU CARTELERA SERIE EXTRANJERA CSI Cap. 3 temporada 6

TELECINE (PENSANDO EN 3D) TU NOMBRE. TÍTULO KIMI NO NA WA. TÍTULO ORIGINAL JAPÓN / 2016 / 106. 35 / DRAMA ROMÁNTICO DE CIENCIA FICCIÓN / ANIMADO / SUBTITULADO AL ESPAÑOL / ESTRENO EN TV DIRECCIÓN: MAKOTO SHINKAI Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Completamiento: Mr. Bean: Taxi Bean 0: 10: 59

TELECINE (CINE DEL RECUERDO) LAS ALAS DE LA PALOMA TÍTULO EN ESPAÑOL THE WINGS OF THE DOVE TÍTULO ORIGINAL G. B. / 1997 / 1: 37: 35 / DRAMA / REPOSICIÓN / A COLOR / SUBTITULADO EN ESPAÑOL DIRECTOR: IAN SOFTLEY INTÉRPRETES: HELENA BONHAM CARTER, LINUS ROACHE, ALISON ELLIOTT, ELIZABETH MCGOVERN, MICHAEL GAMBON (Adaptación de la novela homónima de Henry James) . Una humilde joven es acogida por una tía millonaria perteneciente a la alta sociedad inglesa. Pese a sus ambiciones se enamora de un periodista pobre y entonces urde un maligno plan: hacer que el joven enamore a una rica joven muy enferma; que herede su fortuna y luego se case con ella. Completamiento: 8 Lugares que no parecen reales 0: 08: 16 editado / Ideas para jardines 0: 10: 40

NOVELA TARDE LO CONOCÍ CAP. 102

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:02AM ESTOCADA AL TIEMPO 1950 Se inaugura primer torneo de la pesca de la aguja En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 950 se inaugura en La Habana el primer torneo de la pesca de la aguja Ernest Hemingway 2006 Destacada actuación de canoístas cubanos En la Copa Mundial de canotaje con escenario en la ciudad alemana de Duisburgo, la canoa biplaza cubana integrada por Karel Aguilar y Serguei Torres 2012 Gana Ciego de Ávila la LI Serie Nacional El equipo de Ciego de Ávila se proclama por primera vez en la historia campeón en nuestras Series Nacionales de béisbol, al derrotar a Industriales, 4 carreras por 3

TTR EAT 20180528

09:05AM SUMATE

09:11AM SWING COMPLETO: Serie Especial de béisbol y serie nacional sub 23. Estadísticas e informaciones. rtx

10:00AM VALE 3: CLEVELAND vs BOSTON CELTICS 5º JUEGO DE LA FINAL DE CONFERENCIA RTX

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO (EN VIVO)

12:30PM TENIS INTERNACIONAL: Master 1000 Madrid 2018 semifinal 2 (m) Denis Shapovalov (0. 51) TTRTISEMIF2MADRI Drtx

01:30PM ATLETISMO IAAF- MUNDIAL DE CAMINATA DESDE TAICANG, CHINA Tx1: (56. 53´) 50 Km (M y F) TR SAT ATLETISMO CHINA 1 rtx

02:50PM FUTBOL INTERNACIONAL: AMISTOSO INTERNACIONAL, FRANCIA VS IRLANDA (VIVO)

05:00PM COPA DEL MUNDO DE CICLISMO DE PISTA APELDOORN Tx: 13 (0. 50´) TTR MCP13 RTX

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180528

06:30PM GLORIAS DEPORTIVAS: Carlos García (Boxeo) rtx TTRGLD CARLOSGARCIA

07:00PM SUMATE

07:05PM AL DURO Y SIN GUANTE: REMO Y FUTBOL TTR ADG20180528

08:05PM FUTBOL INTERNACIONAL: AMISTOSO INTERNACIONAL, FRANCIA VS IRLANDA (rtx)

09:50PM BALONCESTO INTERNACIONAL:

CANAL EDUCATIVO

01:00AM NTV

02:00AM Das Más: (RTX) Proyecto A MAS Sinopsis: Proyecto de jóvenes que trabajan apoyando a los adolescentes en la Habana Vieja.

02:30AM Música y más: (RTX) Maykel Blanco y su Salsa Mayor

03:00AM Te invito al cine: (RTX) Actores y actrices cubanos: Alexis Díaz de Villegas (1)

03:30AM 4×4: (RTX)

4X4- Edición Exclusiva: Ed Sheeran 4X4- Latinos: Gerardo Ortiz ft. Prince Royce / KY-Mani Marley ft. Farruko / Rachel Platten ft. Diego Torres 4X4- Especial: Donna Summer 4X4- Más solicitado: Imagine Dragons ft. Khalid / BTS / Demi Lovato 4X4- Monografías: Ed Sheeran, Donna Summer.

04:30AM Aventura científica: Canal encuentro, Carpeta Videoteca Antártida, El paraíso helado

05:00AM Telecentros

06:30AM REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE Tema: Agrupaciones femeninas de música popular bailable Sinopsis: Acercamiento a la formación de agrupaciones femeninas de música popular bailable en nuestro país, su importancia y su contribución al desarrollo de nuestra música. Invitados: Lietti Ramos (musicóloga) ; Agrupación musical: Duanet y su Salsa son. Sección: Números musicales (3)

07:00AM Ecos

FESTIVAL “MADRE TIERRA” 2018 Ya próximos al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Ecos decidió participar junto a “Cubanos en la red” en el Festival “Madre Tierra” 2018, para seguir alentando la importancia del cuidado de nuestro entorno, un lindo homenaje a la “Pachamama”.

07:30AM Serie cubana: Coco Verde Cap. 1

08:00AM NTV

08:30AM América en la casa: Mayo Teatral

09:05AM Bravo “La Bayadera” (3er acto) , por el aniversario del natalicio de Marius Petipá 057

10:00AM Cápsulas del diccionario de la música. Cap. 5

10:05AM La Otra Mirada El Museo Guggenheim Bilbao Programa que nos descubre este museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank O, Ghery y localizado en Bilbao, España. Fue inaugurado en 1997 por el rey Juan Carlos I de España. cierre Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACION TELESUR

04:30PM TODO LISTO

04:45PM SIGNOS. Ramón Quesada.

05:00PM DE TARDE EN CASA Día internacional de la nutrición Programa que abordara con mayor énfasis en los cuidados alimenticios que debemos tener.

06:00PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Dragones de Berck (Temp-6) Cap. 9 Oban Cap. 10

07:00PM ONDA RETRO The Stone Crows II. Sps. Continuamos con la presentación de la banda escocesa Stone Crows, en su parte final. Canciones: Niágara; Palace of the King.

07:30PM MAS QUE DOS Casa del ALBA. Sps. La Casa del ALBA, institución de integración sociocultural con Amérivca Latina, el Caribe y el resto del mundo. Invitada: Betsy Rodríguez, directora de la Casa del ALBA.

08:00PM NTV

08:30PM NOTICIERO CULTURAL

09:00PM PROGRAMACION TELESUR

MULTIVISION

06:31AM HOLA CHICO Tira: Tip el ratón; Doctora juguetes; La guardia del león.

07:12AM BOING Título: Anótenme.

07:24AM DOCUMENTAL Título: Planeta tierra. Polo a Polo. Hace 100 años había mil millones de habitantes en la tierra. Hay más de 6mil millones de personas pueblan el planeta, pero aún así hay lugares que no son conocidos por la humanidad.

08:10AM UTILISIMO Tema:

08:34AM DOCUMENTAL Título: Robolución Significado de la evolución y desarrollo de la ciencia y tecnología robótica para la humanidad

09:20AM SIENTE EL SABOR Tema:

09:43AM DOCUMENTAL Título: Zona de combate. Pantanos Exploración de los pantanos como zona de combate para las especies marinas que los habitan.

10:05AM DESDE EL ACTOR STUDIO En el escenario del Actors Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitado a la afamada actriz JESSICA CHASTAIN. En esta entrevista conoceremos sus pensamientos más profundos acerca del arte de la actuación y el rodaje de filmes.

11:05AM SET Y CINE UN FILME Y SU ÉPOCA: LA CINTA BLANCA ¿Qué sucede detrás de cámaras de una película? ¿Cómo trata un director a las estrellas de cine y su personal? ¿Cuál es el contexto social y político en el que se hace una película? Esta serie documental se propone revelar todos los secretos y el ambiente que rodeó a una determinada película de culto, su director de vanguardia, y la época que representa. Cada episodio de esta serie ofrece extractos de la película, y entrevistas exclusivas con su director, protagonistas e historiadores de cine, para ofrecer una visión holística de la producción.

12:07PM ASI ES CHINA Título: La artesanía china. El aroma de las palomitas de arroz. La artesanía china es considerada un arte milenario, solo transmitida entre aquellas familias que la practican. El aroma de las palomitas de arroces una de esas maravillas.

12:33PM ANTES Y DESPUES Talento: Stone Temple Pilot

12:47PM FACILISIMO Tira: Jake y los piratas: Rusty Rivets; Art Attack.

01:34PM SERIE INFANTIL PATOAVENTURAS Cap. 81: Malomanía.

01:55PM SERIE OSHIN Cap. 65

02:16PM DOCUMENTAL Título: Felinos sangrientos. Un fenómeno aterrador está ocurriendo en el mundo, enormes depredadores están cazando a humanos como nunca antes se había visto.

03:01PM NOVELA LA VIDA FELIZ DE DOUDOU Cap. 31

03:58PM ENLACE DE TELECENTROS

04:46PM ENTREVISTA RUSIA TODAY Título: Mijail Mamistov piloto acrobático ruso. Pasa el rato con Mijail Mamistov piloto acrobático ruso. Conoce un poco más de su vida personal y profesional en entrevista.

05:40PM HOLA CHICO Tira: Tip el ratón; Doctora juguetes; La guardia del león.

06:10PM BOING Título: Anótenme.

06:22PM FACILISIMO Tira: Jake y los piratas: Rusty Rivets; Art Attack.

07:09PM CALABACITA

07:11PM DOCUMENTAL LATINOAMERICANO TÍTULO: Los nuestros CAP 9 Roque Dalton el poeta guerrillero. Los nuestros es una serie documental que nos cuenta la vida de grandes personalidades de Latinoamérica y su trascendencia en la historia.

07:29PM UTILISIMO Tema:

08:00PM DOCUMENTAL Título: Zona de combate. Pantanos Exploración de los pantanos como zona de combate para las especies marinas que los habitan.

08:25PM SIENTE EL SABOR Tema:

08:50PM SERIE RESCATE 1a. Temp. Cap. 11

09:32PM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 15

11:02PM NOVELA LA VIDA FELIZ DE DOUDOU Cap. 31

11:44PM DESDE EL ACTOR STUDIO En el escenario del Actors Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitado a la afamada actriz JESSICA CHASTAIN. En esta entrevista conoceremos sus pensamientos más profundos acerca del arte de la actuación y el rodaje de filmes.

12:45AM SET Y CINE UN FILME Y SU ÉPOCA: LA CINTA BLANCA ¿Qué sucede detrás de cámaras de una película? ¿Cómo trata un director a las estrellas de cine y su personal? ¿Cuál es el contexto social y político en el que se hace una película? Esta serie documental se propone revelar todos los secretos y el ambiente que rodeó a una determinada película de culto, su director de vanguardia, y la época que representa. Cada episodio de esta serie ofrece extractos de la película, y entrevistas exclusivas con su director, protagonistas e historiadores de cine, para ofrecer una visión holística de la producción.

02:04AM UTILISIMO Tema:

02:27AM ANTES Y DESPUES Talento: Stone Temple Pilot

03:06AM ASI ES CHINA Título: La artesanía china. El aroma de las palomitas de arroz. La artesanía china es considerada un arte milenario, solo transmitida entre aquellas familias que la practican. El aroma de las palomitas de arroces una de esas maravillas.

04:20AM DOCUMENTAL Título: Robolución Significado de la evolución y desarrollo de la ciencia y tecnología robótica para la humanidad.

05:05AM SERIE CHICAGO FIRE 3a. Temp. Cap. 15

CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP: Dama ft Descemer ft Micha, Karachi, Maureen García ft Lavastida, Leoni Torres

10:00AM COLECCIÓN SALSERA: JG, Orquesta Los Adolescentes, Klímax, Beder Musicólogo, Mikel Dinza ft. Mayito Rivera

10:30AM LUSOFONIA: Ana Carolina

11:00AM CUBANISIMOS: Nunca llegara el final

12:00PM CUBANOS EN CLIP: Shiina, Decuba, Mulata Son, Alex Duvall, Pancho Céspedes, Tony Lugones

01:00PM PERFILES: William Roblejo

01:30PM MOVIENDO: Festival de música electroacústica Sonarte

02:00PM CLAVE LATINA: Carlos Vives, Olga Tañon & Chyno Miranda, Nacho, Luis Fonsi feat Demi Lovato

03:00PM VIDEO MUNDO: Daughtry, George Ezra, One Republic, Lady Antebellum, Nina Nesbitt

04:00PM CUBANOS EN CLIP: Andy Rubal, Tony Lugones, Sandier Ante, Mumi, Alex Duvall ft Micha

04:30PM D AQUÍ: FEELING

04:45PM NUESTRA CANCIÓN: Lo que Dios te dio

05:00PM COLECCIÓN SALSERA: JG, Orquesta Los Adolescentes, Klímax, Beder Musicólogo, Mikel Dinza ft. Mayito Rivera

05:30PM DOCUMENTAL: Habaneros, los bardos del son

06:30PM CUBANOS EN CLIP: Boni y Kelly ft. Victor Manuelle, Erick Machado, Mulatason

07:00PM CUBANISIMOS: Nunca llegara el final

08:00PM PERFILES: William Roblejo

08:30PM MOVIENDO: Festival de música electroacústica Sonarte

09:00PM CUBANOS EN CLIP: Habana Swing, Boni & Kelly, Elito Revé ft Gente De Zona, Erick Machado

10:00PM 4×4: Demi Lovato, Logic ft. Alessia Cara & Khalid, Elton John ft. M. Cyrus, Bruno Mars ft. Dardi B.

11:00PM VIDEO MUNDO: Robin Schulz con Jasmine Thompson, Avicii, Omi, R. City con Adam Levine