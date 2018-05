Cartelera de la TV Cubana

Sinopsis: La apelación a los valores, a la comprensión, al buen entendimiento con imprescindibles, pero a veces, pero para ciertas personas, no son suficientes.

II- HUMOR: SECCIÒN DALE TALLER “BALANCE DE FIN DE AÑO” DEL PROGRAMA DEJA QUE YO TE CUENTE.DIR:ROBERTO DÌAZ BARRUETA .GUION :NELSON GUDÌN . SINOPSIS : CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO ,SE REALIZA LA ASAMBLEA DE BALANCE DEL TALLER BARTOLETE PÈREZ CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS TRABAJADORES Y PRESIDIDA POR EL ADMINISTRADOR ,QUIEN RINDE CUENTAS DE LA GESTIÒN CON UN LENGUAJE ROCAMBOLESCO ,CON EL QUE NO DICE NADA EN CONCRETO Y RESPONDE CON RESPUESTAS EVASIVAS Y JUSTIFICACIONES BUROCRÀTICAS A LOS PLANTEMIENTOS REALIZADOS POR LOS TRABAJADORES.