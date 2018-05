Cartelera de la TV Cubana

TELECINE (Cine en familia) ¿Ya estamos allí? Otro título: ¿Cuándo llegamos? Título original: Are We There Yet? Estados Unidos / 2005 / 91 min. / Comedia | Cine familiar. Road Movie Dirección: Brian Levant Reparto: Ice Cube, Nia Long, Aleisha Allen, Philip Bolden, Jay Mohr, M. C. Gainey, Nichelle Nichols, Henry Simmons Nick es un seductor que intenta conseguir una cita con la joven y atractiva divorciada Suzanne. El problema es que Suzanne está atrapada trabajando en Vancouver, y además es infeliz porque está perdiendo a sus hijos. Nick ve la oportunidad de conquistarla, y se ofrece galantemente a hacer realidad los deseos de Suzanne –y los suyos al mismo tiempo– trayendo desde Portland, Oregon, a Kevin, de siete años, y a Lindsey, de once, para que se reúnan con su mamá. Lo que Nick no sabe es que los hijos de Suzanne piensan que ningún hombre es lo bastante bueno para su madre y que harán todo lo posible para convertir el viaje en una pesadilla.