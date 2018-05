Cartelera de la TV Cubana

GREMLINS 2. LA NUEVA GENERACIÓN TÍTULO ORIGINAL GREMLINS 2: THE NEW BATCH

02:00PM CINE EN FAMILIA GREMLINS 2. LA NUEVA GENERACIÓN TÍTULO ORIGINAL GREMLINS 2: THE NEW BATCH ESTADOS UNIDOS / 1990 / 114 MIN. / FANTÁSTICO. COMEDIA. AVENTURAS. TERROR | MONSTRUOS. SECUELA. COMEDIA JUVENIL. COMEDIA DE TERROR DIRECCIÓN: JOE DANTE REPARTO: ZACH GALLIGAN, PHOEBE CATES, JOHN GLOVER, ROBERT PROSKY, ROBERT PICARDO, CHRISTOPHER LEE, HAVILAND MORRIS, DICK MILLER, JACKIE JOSEPH, KEYE LUKE, KATHLEEN FREEMAN, PAUL BARTEL, JOHN ASTIN, JASON PRESSON, PAGE HANNAH Tras la muerte de su cuidador, un simpático Gremlin es llevado a un laboratorio donde se encuentra con su antiguo dueño. Debido a un despiste, el animalillo se moja, multiplicándose en temibles duendecillos que se apoderarán del rascacielos más moderno de Nueva York. COMPLETAMIENTOS Video clip de la película: Piratas del Caribe Comentario del filme a exhibir: Gremlins II

06:15PM SOLO TÚ CORAZÓN LO SABE Programa 50 Lejos de mami. Dedicado a los hijo (as) de madres internacionalistas. / Inv. Angélica María / Videoclip: Carpe Diem / Cupido me engañó.