Cartelera de la TV Cubana

05:00PM COLORISOÑANDO Título: Una mentira Sinopsis: José evade su responsabilidad de ir a la escuela supuestamente por no tener zapatos, pero Karla y Daniela descubren que es una mentira. Se trata de que no se ha preparado correctamente para un trabajo práctico. Las niñas lo ayudan con la tarea y aprende la lección.

TELECINE (Send. Del Oeste) Le seguían llamando trinity Título original: . . . continuavano a chiamarlo Trinità (Trinity Is Still My Name!) Italia / 1971 / 1: 52: 50 / Western. Comedia | Spaghetti Western. Secuela / Reposición Subtitulada Dirección: Enzo Barboni Reparto: Terence Hill, Bud Spencer, Yanti Somer, Enzo Tarascio, Harry Carey Jr. , Pupo De Luca, Jessica Dublin, Dana Ghia, Emilio Delle Piane, Enzo Fiermonte, Tony Norton A Trinidad y a su hermano “El Niño” no les sale nada bien. Su último golpe, el asalto a una diligencia, resulta un fracaso total por no llevar nadie dinero encima. El azar les lleva entonces a un pueblo en el que la gente les toma por “Rangers”. Allí les tratan como a príncipes pero a cambio deben poner a raya a una banda de forajidos que tienen al pueblo atemorizado. La situación de complica cuando aparecen los verdaderos “Rangers”.